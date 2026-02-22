۳ اسفند ۱۴۰۴، ۲۱:۰۱

زلزله‌ ۷.۱ ریشتری در سواحل مالزی

زمین لرزه ۷.۱ ریشتری سواحل مالزی را به لرزه درآورد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سازمان زمین‌شناسی آمریکا اعلام کرد: زلزله‌ ای به بزرگی ۷.۱ ریشتر سواحل مالزی را لرزاند.

به گزارش دیلی اکسپرس، ساعت ۱۲:۵۷ بامداد دوشنبه (۲۳ فوریه به وقت محلی) زلزله‌ای شدید در آب‌ های اطراف شهر «کوتا کینابالو» رخ داد.

کوتا کینابالو

لرزش‌ ها در سراسر ساحل غربی و چندین منطقه از ساراواک مالزی احساس شد و اداره هواشناسی مالزی به نظارت بر اوضاع ادامه خواهد داد.

گزارش های اولیه از اعلام هشدار سونامی خبر می دهند؛ اما مقامات رسمی مالزی تا کنون اخباری را در این باره رسانه ای نکرده اند.

