کمبود سیلو در لرستان/ ذخیره سازی گندم در پتروشیمی!

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حبیب سلیمانی در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه استان لرستان در سخنانی با انتقاد از کمبود سیلوی ذخیره سازی گندم در این استان اظهار داشت: متاسفانه ما در حال حاضر در زمینه انبار و سیلو ذخیره گندم در استان لرستان با مشکلات فراوانی روبرو هستیم.

وی با بیان اینکه استان لرستان با ظرفیت تولید سالانه بیش از دو میلیون تن محصول کشاورزی با کمبود سیلو مواجه است، خاطر نشان کرد: از این میزان بیش از 700 هزار تن مربوط به محصول گندم است.

مدیر کل تعاون روستایی استان لرستان با اشاره به اینکه استان در زمینه وجود زیرساختهای مناسب کشاورزی و انبار و سیلوی گندم دارای مشکلات فراوانی است، عنوان کرد: باید در راستای رفع مشکل کمبود سیلو و ایجاد سیلوهای مناسب در استان اقدام به واگذاری تسهیلات مورد نیاز به بخش خصوصی شود.

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سلیمانی با بیان اینکه در حال حاضر تعداد 50 تقاضا در استان برای احداث سیلو وجود دارد، بیان داشت: باید در سال آینده واگذاری تسهیلات به این شرکت های خصوصی برای تامین سیلوی مورد نیاز استان در دستور کار قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه ما در سال زراعی گذشته به دلیل کمبود سیلوی گندم متوسل به کارخانه پارسیلون خرم آباد شدیم، یادآور شد: ما در سال گذشته بیش از 40 هزار تن از گندم استان را در انبار این کارخانه ذخیره سازی کردیم.

مدیرکل تعاون روستایی استان لرستان ادامه داد: همچنین ما در سال گذشته مجبور شدیم که بیش از50 هزار تن گندم را در انبار پتروشیمی خرم آباد ذخیره سازی کنیم.

سلیمانی بیان داشت: متاسفانه ما در سال گذشته به دلیل کمبود سیلوی ذخیره گندم با هزار مشکل توانستیم که این انبارها را برای ذخیره سازی گندم اجاره کنیم.

وی با اشاره به ظرفیت ذخیره سازی محصولات کشاورزی در انبارهای استان لرستان، خاطر نشان کرد: در حال حاضر میزان ظرفیت ذخیره سازی محصولات کشاورزی در انبارهای استان تنها بین26 تا 30 هزار تن است.

این سخنان در حالی مطرح می شود که پیش از این خبرگزاری مهر در گزارشی با تیتر "گندمهای کشاورزان پلدختری به مدرسه می روند!" از انبار شدن گندم استان در مدارس خبر داده بود.

روند کمبود سیلو در استان لرستان بارها از سوی مسئولان مورد انتقاد قرار گرفته است به طوریکه معاون برنامه ریزی استانداری لرستان در این رابطه گفته بود: نگهداری بخشی از محصول در فضایی خارج از انبار و سیلو موجب می شود که هر ساله بخشی از محصول جمع آوری شده در استان از بین برود.

محمد رضا ملکی راد با بیان اینکه متاسفانه لرستان در زمینه داشتن انبار و سیلوی گندم و جو دارای مشکلات جدی و فراوانی است، افزود: این انبارها با توجه به ظرفیت اسمی که دارند و کوچک بودن آنها امکان ذخیره سازی محصولات و غلات استان را ندارند.

ملکی راد با تاکید بر ایجاد نهضت سیلوسازی در لرستان بیان داشت: این نهضت سیلو سازی در استان نیازمند ورود بخش خصوصی و مشارکت آنهاست.

معاون برنامه ریزی استانداری لرستان با اشاره به اینکه کمبود سیلو مشکلات زیادی را برای ما به وجود آورده است، بیان کرد: متاسفانه به دلیل کمبود سیلوی غلات در استان و ذخیره محصولات کشاورزی در بیرون از سیلو و انبارها، سال گذشته مقدار فراوانی از محصولات و غلات جمع آوری شده از کشاورزان در استان از بین رفت.

به هر حال سناریوی انبار گندم های خریداری شده در لرستان پس از ذخیره سازی در مدارس به کارخانه پارسیلون و پتروشیمی هم رسید تا منتظر بمانیم که بار بعد این گندم ها برای ذخیره سازی سر از کجا درمی آورند.