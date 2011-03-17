1700 باب مسکن روستایی در سنقرو کلیایی مقاوم سازی شده است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه،غلامرضا حیدری در جلسه ستاد مقاوم سازی مسکن روستایی،اظهار داشت: در سال جاری تعداد 644 فقره وام یکصد میلیون ریالی مقاوم سازی ساختمانهای روستایی با ضمانت زنجیره ای در این شهرستان تخصیص داده شده که تاکنون 40 در صد منجر به انعقاد قرار داد شده است.

حیدری از بخشداران مرکزی و کلیایی خواست از تمامی امکانات و ظرفیتها برای توجیه و آموزش روستائیان و تشویق آنها برای مقاوم سازی منازل مسکونی خود استفاده نمایند.

فرماندارشهرستان سنقرو کلیایی با بیان اینکه در روستاهای سنقرو کلیایی تعداد 11هزار مسکن غیر مقاوم وجود دارد، خاطر نشان کرد: انتظار می رود با تخصیص اعتبارات لازم در آینده بخش زیادی از این واحدها مقاوم سازی شود.