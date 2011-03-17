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۲۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۶:۵۶

1700 باب مسکن روستایی در سنقرو کلیایی مقاوم سازی شده است

1700 باب مسکن روستایی در سنقرو کلیایی مقاوم سازی شده است

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: فرماندارشهرستان سنقرو کلیایی گفت: از ابتدای سال 84 تاکنون هزار و 715باب مسکن روستایی در این شهرستان با اعتباری بالغ بر113 میلیارد ریال مقاوم سازی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه،غلامرضا حیدری در جلسه ستاد مقاوم سازی مسکن روستایی،اظهار داشت: در سال جاری تعداد 644 فقره وام  یکصد میلیون ریالی مقاوم سازی ساختمانهای روستایی با ضمانت زنجیره ای در این شهرستان تخصیص داده شده که تاکنون 40 در صد منجر به انعقاد قرار داد شده است.

حیدری از بخشداران مرکزی و کلیایی خواست از تمامی امکانات و ظرفیتها برای توجیه و آموزش روستائیان و تشویق آنها برای مقاوم سازی منازل مسکونی خود استفاده نمایند.

فرماندارشهرستان سنقرو کلیایی با بیان اینکه در روستاهای سنقرو کلیایی تعداد 11هزار مسکن غیر مقاوم وجود دارد، خاطر نشان کرد: انتظار می رود با تخصیص اعتبارات لازم در آینده بخش زیادی از این واحدها مقاوم سازی شود.

کد مطلب 1276198

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