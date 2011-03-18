۲۷ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۳۹

33 ایستگاه پلیس در تفرجگاه های گلستان فعال شد

گرگان - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی گلستان با اشاره به آمادگی کامل پلیس در راستای برقراری نظم و امنیت در ایام نوروز گفت: 33 ایستگاه پلیس انتظامی فعال، امنیت مسافران در تفرجگاه ها و مناطق گردشگری استان را تامین خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سردار حمید عطایی صبح جمعه در ستاد تسهیلات سفرهای استان گلستان افزود: بیش از 20 هزار نفر نیرو در بخش های مختلف ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان گلستان، خدمت رسانی کرده و با ارائه خدمات مناسب، در ایجاد رضایت مسافران این استان تلاش خواهند کرد.

به گفته وی، با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته، امسال 37 ایستگاه ثابت پلیس راهنمایی و رانندگی، 50 واحد موتوری و 20 ایستگاه پلیس راه نیز جهت برقراری نظم و انضباط ترافیکی در سطح شهر و جاده های استان در نظر گرفته شده است.

وی در بخشی دیگر از سخنان از فعال سازی 64خودرو گشتی در اجرای طرح نوروزی خبر داد و بیان کرد: 24 گشت نامحسوس نیز درطول این ایام برتردد خودروهای عبوری در پنج هزار کیلومتر از جاده های استان نظارت خواهند کرد.

وی همچنین گفت: تعداد گشت های فعال در ایام نوروز امسال و تحرکات پلیس در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 10 درصد افزایش داشته است.
 
فرمانده انتظامی یادآور شد: بنا به پیش بینی های صورت گرفته، امسال پنج میلیون مسافر و گردشگر به استان گلستان در طول تعطیلات ایام نوروز سفر می کنند که پرسنل این نیرو به صورت شبانه روزی آماده خدمت رسانی به این عزیزان و مردم شریف استان گلستان هستند. 

 
