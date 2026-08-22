به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد شفیعی شامگاه شنبه در سومین جلسه شورای راهبری تحول اداری استان زنجان با اشاره به روند ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی استان گفت: در ارزیابی انجامشده، عملکرد ۱۰ دستگاه اجرایی استان بر اساس شاخصهای تعیینشده و مستندات ارائهشده مورد بررسی قرار گرفته و تلاش شده است معیارهای سازمان مدیریت و برنامهریزی استان و سازمان اداری و استخدامی کشور بهصورت دقیق مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: زنجان از جمله استانهایی است که در اجرای برنامههای مرتبط با اصلاح نظام اداری، هماهنگی و پیگیری مناسبی داشته و اقدامات انجامشده در استان نیز در سطح سازمان اداری و استخدامی کشور مورد بررسی قرار گرفته است.
نماینده سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به اجرای طرح فوریتهای اداری «فواد ۱۲۸» در استان زنجان تصریح کرد: هدف از اجرای این طرح صرفاً ارزیابی و امتیازدهی به دستگاههای اجرایی نیست، بلکه شناسایی مشکلات، کمک به دستگاهها برای رفع نواقص و در نهایت ارتقای کیفیت خدمترسانی به مردم، محور اصلی این طرح است.
شفیعی ادامه داد: اگر شهروندی برای دریافت خدمت به یک دستگاه اجرایی مراجعه کند و با تبعیض، بیاحترامی یا بیتوجهی مواجه شود، این موضوع باید مورد بررسی قرار گیرد و دستگاه مربوطه موظف است برای رفع مشکل و جلوگیری از تکرار آن اقدام کند.
وی با بیان اینکه تداوم نارضایتیهای مردمی و بیتوجهی مسئولان به شکایات و گزارشهای شهروندان قابل پیگیری است، گفت: یکی از اهداف مهم نظام ارزیابی و نظارت اداری، شناسایی مشکلات موجود در مسیر ارائه خدمات و الزام دستگاهها به اصلاح این مشکلات است.
نماینده سازمان اداری و استخدامی کشور با تأکید بر نقش مدیران در ارتقای کیفیت خدمات دستگاههای اجرایی اظهار کرد: مدیران باید نسبت به عملکرد کارکنان زیرمجموعه خود نظارت مستمر داشته باشند و در صورت مشاهده مشکل یا دریافت گزارش درباره نحوه نامناسب ارائه خدمت، موضوع را بررسی و برای اصلاح آن اقدام کنند.
شفیعی افزود: بیتوجهی به گزارشها، شکایات و نارضایتیهای مردم میتواند تبعات اداری برای مدیران و دستگاههای مربوطه به همراه داشته باشد؛ بنابراین مدیران نباید منتظر انباشته شدن مشکلات و افزایش نارضایتی عمومی باشند و باید مسائل را در همان مراحل اولیه پیگیری و برطرف کنند.
وی با اشاره به قوانین و مقررات مرتبط با تکریم مردم و حقوق شهروندان گفت: موضوع تکریم مردم در قوانین، مقررات و اسناد مختلف بالادستی مورد تأکید قرار گرفته و دستگاههای اجرایی باید این موضوع را به عنوان یکی از اصول اساسی در فرآیند ارائه خدمات مورد توجه قرار دهند.
شفیعی با بیان اینکه فلسفه وجودی دستگاههای اجرایی، خدمت به مردم است، اظهار کرد: مردم دریافتکنندگان اصلی خدمات هستند و دستگاههای اجرایی باید فرآیندهای خود را با هدف تسهیل امور شهروندان، کاهش بروکراسی و افزایش رضایتمندی آنان تنظیم کنند.
اصلاح نظام اداری باید به تسهیل امور مردم منجر شود
وی با اشاره به اجرای برنامههای اصلاح نظام اداری در استان زنجان افزود: ایجاد مجتمعهای اداری و ساماندهی ساختار اداری در نقاط مختلف استان زمانی اثربخش خواهد بود که نتیجه آن تسهیل دسترسی مردم به خدمات، کاهش مراجعات غیرضروری و برطرف شدن مشکلات شهروندان باشد.
نماینده سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: اصلاح ساختار اداری نباید صرفاً به تغییر شکل یا جابهجایی واحدها محدود شود، بلکه باید در نهایت به بهبود فرآیندهای خدمترسانی، کاهش بروکراسی، افزایش پاسخگویی و ارتقای رضایت مردم منجر شود.
شفیعی همچنین بر همکاری همه دستگاههای اجرایی در اجرای طرح «فواد» تأکید کرد و گفت: برخی دستگاهها و واحدهای اداری در اجرای این طرح همکاری مطلوبی نداشتهاند که لازم است این وضعیت اصلاح شود.
وی افزود: برنامههای نظارتی و اصلاحی زمانی میتوانند به نتیجه برسند که همه دستگاهها و مدیران در اجرای آن مشارکت داشته باشند و موضوع پاسخگویی و کیفیت ارائه خدمات را به عنوان یک اولویت مدیریتی دنبال کنند.
انتظار عملکرد شایسته دستگاههای زنجان در حوزه حقوق شهروندی
نماینده سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به جایگاه استان زنجان در حوزه اخلاق اداری و خدمترسانی اظهار کرد: با توجه به ظرفیتها و جایگاه استان زنجان، انتظار میرود دستگاههای اجرایی استان در زمینه تکریم مردم، پاسخگویی، رعایت حقوق شهروندی و کیفیت ارائه خدمات، عملکردی شایسته داشته باشند.
شفیعی گفت: مدیران و مسئولان دستگاههای اجرایی باید اهمیت این موضوع را جدی بگیرند و در اجرای برنامههای نظارتی و اصلاحی همکاری بیشتری داشته باشند تا در ارزیابیهای آینده، وضعیت استان از نظر پاسخگویی و کیفیت خدمترسانی بهبود پیدا کند.
وی همچنین بر ضرورت حضور مدیران دستگاههای اجرایی در جلسات شورای راهبری تحول اداری تأکید کرد و افزود: حضور مدیران در این جلسات اهمیت زیادی دارد، زیرا تصمیمات، برنامهها و تکالیف مرتبط با اصلاح نظام اداری در این جلسات مطرح میشود و مدیران باید از روند اقدامات و وظایف دستگاه خود اطلاع دقیق داشته باشند.
شفیعی خاطرنشان کرد: اجرای موفق برنامه اصلاح نظام اداری نیازمند همراهی همه دستگاههای اجرایی، نظارت مستمر مدیران، پیگیری جدی مصوبات و توجه واقعی به مطالبات، گزارشها و شکایات مردم است.
وی تأکید کرد: هدف نهایی همه این برنامهها باید ارتقای کیفیت خدمات، تسهیل امور مردم، افزایش پاسخگویی دستگاههای اجرایی و افزایش رضایتمندی شهروندان باشد.
نماینده سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: مردم ولینعمت دستگاههای اجرایی هستند و مدیران باید با نظارت و پیگیری مستمر، از شکلگیری نارضایتی، تضییع حقوق شهروندان و تکرار مشکلات در فرآیند ارائه خدمات جلوگیری کنند.
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