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۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۰۸

غریب آبادی: هرگونه حمایت از رژیم صهیونیستی مشارکت در جنایات آنها است

غریب آبادی: هرگونه حمایت از رژیم صهیونیستی مشارکت در جنایات آنها است

معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه در پیامی خطاب به انگلیس و فرانسه تاکید کرد که ادامه ارسال سلاح و هرگونه حمایت از رژیم صهیونیستی مشارکت در جنایات آنها است.

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم غریب‌آبادی در صفحه شخصی خود نوشت: بیش از صد دیپلمات با سابقه انگلیسی و فرانسوی به دولت‌هایشان هشدار دادند که سیاست رژیم صهیونسیتی به سمت «پاکسازی قومی» و «محو فلسطین» پیش می‌رود.

وی افزود: آنان خواستار اقدام عملی لندن و پاریس در توقف انتقال سلاح، ممنوعیت تجارت با شهرک‌ها و اجرای تصمیمات دیوان‌های لاهه شدند.

معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه تاکید کرد: لندن و پاریس نباید پشت واژه «ابراز نگرانی» از این وضعیت پنهان شوند؛ ادامه ارسال سلاح و هرگونه حمایت از رژیم، انتخاب آگاهانه برای همکاری و مشارکت در ارتکاب جنایات رژیم صهیونیستی است.

کد مطلب 6924416

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