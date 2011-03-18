نمازگزاران گلستانی جنایات در بحرین را محکوم کردند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، این راهپیمایی در شهرهای مختلف گلستان از جمله گرگان بعد از اقامه نماز عبادی - سیاسی جمعه صورت گرفت.

نماز گزاران گرگانی، مسیر مصلی گرگان تا خیایان شهید بهشتی به راهپیمایی پرداختند.

نمازگزاران گلستانی در این مراسم، خشم و انزاجار خویش را نسبت به جنایات صورت گرفته در کشورهای مسلمان و مظلوم و منطقه از جمله بحرین نشان دادند و این اقدامات را محکوم کردند.

گلستانیها خواهان اقدام سازمانهای بین المللی برای جلوگیری از این جنایات در بحرین شدند.

گروه های مختلف سیاسی، مذهبی، دانشگاهیان، اقوام و اقشار مختلف مردم، مسئولان، ورزشکاران، زنان و دختران در این راهپیمایی ضد استکباری حضور داشتند.

مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، از جمله شعارهای مردم مومن و انقلابی گلستان در این راهپیمایی ضد استکباری بوده است.