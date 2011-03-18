ورزشکاران مازنی در 22 رشته مدال آوری کردند

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله پریچهره ظهر جمعه در مراسم تجلیل از قهرمانان وزنه برداری مازندران در ساری افزود: ورزش مازندران هم اکنون صرفا در رشته کشتی مدال آوری نمی کند.

وی خاطرنشان کرد: همه روزی کشتی را ورزش اول مازندران می دانستد اما اکنون نه تنها این رشته دارای مدال آوران فراوانی است بلکه در 22 رشته ورزشی مدال آوران جهانی و آسیایی داریم.

رئیس دستگاه ورزش مازندران با اشاره به اینکه مازنی ها امسال در 18 رشته ورزشی مدال جهانی داشتند تصریح کرد: بسیاری از رشته های جدید مدال آور ورزشی مازندران آمایش شده است.

پریچهره با بیان اینکه هم اکنون این استان در رشته شطرنج هم قهرمان جهان دارد، یادآور شد: توجه مسئولان استانی برای توسعه ورزش نیز دوچندان شده است.

حسین رضا زاده، رئیس فدراسیون وزنه برداری نیز با اشاره به اینکه استعدادیابی ورزشکاران در عرصه های مختلف اثرگذار است گفت: وزنه بردارانی نظیر بهداد سلیمی در جهان افتخار آفرینی کرده که مقام معظم رهبری به این ورزشکار پیام دادند.

وی افزود: پیام تبریک مقام معظم رهبری باید برای همه وزنه برداران الگو و سرمشق باشد و در تمامی عرصه های زندگی ورزشکاران الگو شود.

در پایان ضمن تقدیر از قهرمانان وزنه برداری مازندران در سال 89، مقرر شد به بهداد سلیمی از سوی فدراسیون و اداره کل تربیت بدنی، 15 سکه بهار آزادی اهدا شود.