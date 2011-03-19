1.8میلیون زائر عتبات عالیات از مرز خسروی به عراق تردد کرده اند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، حسین پروین در آخرین جلسه شورای اداری سال 89 قصرشیرین اظهار داشت: با هماهنگی هایی که سرکنسولگری با عراق انجام داده است فعالیتهای صارات کالا و تردد مسافر از بازارچه مرزی پرویزخان در ایام عید برقرار است و تنها روز اول نوروز به طور موقت تعطیل است.

وی تصریح کرد: در سال جاری یک میلیارد و 700 میلیون دلار کالا به وزن سه میلیون و 112 هزار تن از مرز پرویزخان به عراق صادر شده است.

سرپرست فرمانداری شهرستان قصرشیرین همچنین از صادرات هزار و 675 دستگاه خودرو سمند، پژو و پراید از مرز پرویزخان به عراق خبر داد.

پروین تصریح کرد: در مجموع طی سال جاری 41 هزار و 515 نفر کوله بر از بازارچه موقت مرزی به عراق تردد کردند و همچنین تعداد 11 هزار مسافر و 105 دستگاه خودرو نیز از این مرز به اقلیم کردستان عزیمت کرده اند.

وی در ادامه اظهار داشت: در سال جاری 128 پروژه عمرانی در شهرستان حال انجام است که از پیشرفت قابل قبولی برخوردار هستند.

پروین افزود: از ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تاکنون 15 درصد در مصرف آب، 45 درصد برق، 39 درصد آرد و نان و 20 درصد سوخت کاهش داشته ایم.

سرپرست فرمانداری قصرشیرین از آمادگی لازم شهرستان برای پذیرش مسافران نوروزی خبر داد و خاطر نشان کرد: تمهیدات لازم برای کنترل ترافیک، اسکان مسافران نوروزی و تنظیف خیابانها و معابر در ایام تعطیلات نوروز اندیشیده شده است.