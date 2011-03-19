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۲۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۴۴

از خرداد 87 تا کنون/

1.8میلیون زائر عتبات عالیات از مرز خسروی به عراق تردد کرده اند

1.8میلیون زائر عتبات عالیات از مرز خسروی به عراق تردد کرده اند

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: سرپرست فرمانداری قصرشیرین گفت: از ابتدای بازگشایی مرز خسروی در 22 خرداد سال 87 تا 25 اسفند جاری یک میلیون و 800 هزار نفر زائرعتبات عالیات از مرز بین المللی خسروی در این شهرستان به عراق تردد کرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، حسین پروین در آخرین جلسه شورای اداری سال 89 قصرشیرین اظهار داشت: با هماهنگی هایی که سرکنسولگری با عراق انجام داده است فعالیتهای صارات کالا و تردد مسافر از بازارچه مرزی پرویزخان در ایام عید برقرار است و تنها روز اول نوروز به طور موقت تعطیل است.

وی تصریح کرد: در سال جاری یک میلیارد و 700 میلیون دلار کالا به وزن سه میلیون و 112 هزار تن از مرز پرویزخان به عراق صادر شده است.

سرپرست فرمانداری شهرستان قصرشیرین همچنین از صادرات هزار و 675 دستگاه خودرو سمند، پژو و پراید از مرز پرویزخان به عراق خبر داد.

 پروین تصریح کرد: در مجموع طی سال جاری 41 هزار و 515 نفر کوله بر از بازارچه موقت مرزی به عراق تردد کردند و همچنین تعداد 11 هزار مسافر و 105 دستگاه خودرو نیز از این مرز به اقلیم کردستان عزیمت کرده اند.

وی در ادامه اظهار داشت: در سال جاری 128 پروژه عمرانی در شهرستان حال انجام است که از پیشرفت قابل قبولی برخوردار هستند.

پروین افزود: از ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تاکنون 15 درصد در مصرف آب، 45 درصد برق، 39 درصد آرد و نان و 20 درصد سوخت کاهش داشته ایم.

سرپرست فرمانداری قصرشیرین از آمادگی لازم شهرستان برای پذیرش مسافران نوروزی خبر داد و خاطر نشان کرد: تمهیدات لازم برای کنترل ترافیک، اسکان مسافران نوروزی و تنظیف خیابانها و معابر در ایام تعطیلات نوروز اندیشیده شده است.

کد مطلب 1276754

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