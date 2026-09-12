جلوی پیشروی تخریب پادگان روس ها در سبزوار گرفته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد قربانی اظهار کرد: این اتفاق نشان میدهد هنوز در حوزه مالکیت خصوصی به بلوغ فکری و مسئولیتپذیری لازم پیرامون صیانت از آثار تاریخی دست نیافتهایم.
فرماندار سبزوار افزود: این که مالکی با تنظیم یک صورتجلسه مبنی بر «در حال ریزش بودن بنا»، از خطای کارشناسی در مجموعه شهرداری سوءاستفاده کند و سپس با فرافکنی، توپ را در زمین شهرداری و میراث فرهنگی بیندازد و مدعی اخذ مجوز شود، رفتاری کاملاً غیراخلاقی و غیرقابل قبول است.
وی گفت: قطعاً دستگاه حاکمیتی با این قبیل اقدامات متخلفانه برخورد قاطع قانونی خواهد داشت و اجازه تداوم چنین روندی را نخواهد داد.
قربانی بیان کرد: شرط انصاف و قانون این بود که مالک—با توجه به التزام ثبتی که برای حفظ بنا داده بودبهمحض احساس کمترین مخاطره یا نقص فنی، موضوع را به میراث فرهنگی منعکس میکرد. اداره میراث فرهنگی نیز قطعاً با اعتبارات موجود و بهرهگیری از ظرفیتهای مدیریتی شهرستان مانع تخریب میشد؛ نه اینکه مالک رأساً اقدام به تخریب سازه کند و احساسات عمومی را در سطوح محلی، ملی و بینالمللی جریحهدار سازد.
فرماندار سبزوار اظهار کرد: خوشبختانه با اتخاذ مدیریتی واحد و اتفاق نظر کامل در سطح شهرستان، جلوی پیشروی تخریب گرفته شد. پرونده این تخلف تا رسیدگی نهایی و برخورد بازدارنده از مجاری قانونی با جدیت دنبال میشود تا دیگر هیچ مالکی در بخش خصوصی به خود اجازه تکرار چنین تعرضی به هویت شهری را ندهد.
وی گفت: بار دیگر به همه مالکان بخش خصوصی که متولی چنین بناهایی هستند یادآوری میکنم که هویت و تاریخ به امانت در دستان آنها قرار دارد و حفظ آن یک وظیفه همگانی است؛ در عین حال دستگاههای اجرایی و متولی نیز مکلفند سازوکارهای نظارتی خود را بهطور دقیق اعمال نمایند.
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