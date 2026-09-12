عباسپور: توسعه قزوین نباید حول یک نقطه از استان متمرکز شود

به گزارش خبرنگار مهر، روحالله عباسپور پیش از ظهر شنبه در نشست شورای برنامهریزی استان قزوین با اشاره به تأکید استاندار قزوین بر عدالت و توسعه متوازن اظهار کرد: شعار اصلی نظام، عدالت و توسعه متوازن است و نباید یک نقطه از استان را مبنا قرار دهیم و همه ظرفیتهای استان را حول آن متمرکز کنیم.
وی با اشاره به ظرفیتهای شهرستان آوج در حوزه گردشگری افزود: آوج از شهرستانهای محروم استان است و باید برای استفاده از ظرفیتهای گردشگری آن برنامهریزی جدی صورت گیرد.
نماینده مردم بویینزهرا و آوج در مجلس با اشاره به ظرفیتهای گردشگری استانهای دیگر ادامه داد: در اردبیل بخش عمدهای از گردشگران به دلیل وجود آبهای گرم جذب میشوند، اما در آوج با وجود ظرفیتهای گردشگری، هنوز اتفاق قابل توجهی در این حوزه نیفتاده است.
عباسپور ضمن قدردانی از اقدامات انجام شده در استان در حوزه گردشگری، بر ضرورت پژوهش و شناسایی ظرفیتهای کمتر دیدهشده قزوین تأکید کرد و گفت: اگر در این زمینه پژوهش و تحقیق درستی داشته باشیم، متوجه خواهیم شد که ظرفیتهای دیگری نیز وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به پیشینه تاریخی قزوین بیان کرد: هر زمان درباره قزوین صحبت میکنیم، از این استان به عنوان سرزمین ریشهها یاد میشود؛ استانی که از پیشینه تاریخی بسیار ارزشمندی برخوردار است و آثار و ظرفیتهای تاریخی و فرهنگی فراوانی دارد.
نماینده مردم بویینزهرا و آوج با تأکید بر اینکه نباید همه امکانات استان حول یک نقطه جمع شود، تصریح کرد: اگر پژوهش و مطالعه درستی انجام شود، مشخص خواهد شد که در بخشهای مختلف استان چه ظرفیتهایی وجود دارد و باید برای بهرهگیری از آنها برنامهریزی کرد.
ضرورت ورود بخش خصوصی به توسعه استان
عباسپور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع سرمایهگذاری در استان گفت: اگر طرحها و ظرفیتهای سرمایهگذاری در نقاط مختلف استان شکل بگیرد، حتی اگر آن منطقه در حوزه انتخابیه من نباشد، باز هم وظیفه داریم از آن حمایت کنیم؛ چراکه بهرهمندی از این ظرفیتها به نفع کل استان است.
وی افزود: وقتی میبینیم یک طرح دارای منطق اقتصادی و توسعهای است، باید از آن حمایت کنیم و اجازه دهیم سرمایهگذاری در استان شکل بگیرد.
نماینده مردم بویینزهرا و آوج با اشاره به محدودیت منابع دولت اظهار کرد: در بودجه سالانه باید به ناترازی منابع و مصارف توجه کنیم. وقتی منابع دولتی محدود است، نمیتوان انتظار داشت همه طرحهای توسعهای تنها با بودجه دولت اجرا شود.
عباسپور ادامه داد: سالهاست به دلیل تحریمهای اقتصادی و شرایط خاص اقتصادی کشور، منابع دولتی با محدودیت مواجه است و در چنین شرایطی باید برای تأمین منابع مورد نیاز توسعه، راههای دیگری را نیز دنبال کنیم.
وی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی گفت: یکی از راههای توسعه استان، استفاده از منابع بخش خصوصی است و اگر بخش خصوصی وارد میدان نشود، چگونه میتوان انتظار داشت رشد و توسعه اقتصادی اتفاق بیفتد؟
عباسپور خاطرنشان کرد: نمیتوان از یک طرف از کمبود منابع دولت و ناترازی بودجه سخن گفت و از طرف دیگر با ورود بخش خصوصی به سرمایهگذاری مخالفت کرد؛ برای توسعه استان باید زمینه حضور سرمایهگذاران و استفاده از ظرفیتهای غیردولتی فراهم شود.
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