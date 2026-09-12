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۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۰۴

تربیت بیش از ۷۰ حافظ قرآن در طرح «رحله» یزد

تربیت بیش از ۷۰ حافظ قرآن در طرح «رحله» یزد

یزد- رئیس عقیدتی، سیاسی و فرماندهی انتظامی استان یزد گفت: بیش از ۷۰ نفر از فرزندان کارکنان انتظامی استان یزد در قالب طرح ملی «رحله» موفق به حفظ یک تا سه جزء قرآن کریم شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرماندهی انتظامی استان یزد، محسن اسماعیلی، با اشاره به دستاوردهای اجرای طرح «رحله» اظهار کرد: برگزاری طرح «رحله» گامی مؤثر در مسیر تربیت حافظان قرآن کریم و گسترش فعالیت‌های قرآنی در میان نوجوانان و جوانان است.

وی افزود: بیش از ۷۰ نفر از فرزندان کارکنان انتظامی استان یزد در جریان اجرای این طرح توانستند یک، دو یا سه جزء از کلام‌الله مجید را حفظ کنند.

اسماعیلی ادامه داد: طرح ملی «رحله» با محوریت آموزش حفظ قرآن کریم و با هدف غنی‌سازی اوقات فراغت نوجوانان و جوانان و فراهم کردن زمینه انس بیشتر آنان با قرآن کریم در استان یزد اجرا شد.

در پایان این مراسم نیز از حافظان قرآن کریم و دست‌اندرکاران اجرای طرح ملی «رحله» تجلیل به عمل آمد.

مراسم اختتامیه طرح ملی «رحله» با حضور فرزندان کارکنان انتظامی استان برگزار و از حافظان قرآن کریم تجلیل شد.

کد مطلب 6944613

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