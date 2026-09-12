اسماعیل دلیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مرز باشماق مریوان به عنوان یکی از گذرگاه‌های مهم تجاری و مسافری استان کردستان، همچنان شاهد تداوم فعالیت‌های گمرکی و تردد روان ناوگان حمل‌ونقل و مسافران است و روند ارائه خدمات در این مرز بدون اختلال ادامه دارد.

وی بیان کرد: فعالیت‌های تجاری و مسافری در مرز باشماق در حال انجام است و روند ارائه خدمات گمرکی با ظرفیت کامل دنبال می‌شود.

وی با اشاره به حجم تردد ناوگان حمل‌ونقل در این مرز افزود: به طور میانگین روزانه حدود ۶۰۰ کامیون در بخش‌های صادرات، واردات و ترانزیت از مرز باشماق عبور می‌کنند و امور گمرکی مربوط به این ناوگان با سرعت و دقت انجام می‌شود.

مدیرکل گمرک باشماق مریوان ادامه داد: تداوم این حجم از تردد نشان‌دهنده فعال بودن جریان تجارت در این مرز است و مجموعه گمرک تلاش دارد فرآیندهای مربوط به تشریفات گمرکی را بدون ایجاد وقفه برای فعالان اقتصادی و رانندگان انجام دهد.

دلیری همچنین به تردد مسافران از مرز باشماق اشاره کرد و گفت: روزانه حدود ۳ هزار مسافر نیز از این مرز تردد دارند و خدمات مورد نیاز آنها در بخش‌های مربوطه ارائه می‌شود.

وی با بیان اینکه مجموعه‌های مستقر در مرز برای ارائه خدمات آمادگی کامل دارند، عنوان کرد: نیروهای گمرک، مرزبانی و بخش‌های خدماتی در مرز باشماق در آماده‌باش و مشغول خدمت‌رسانی هستند و روند فعالیت این مجموعه‌ها طبق روال معمول ادامه دارد.

مدیرکل گمرک باشماق مریوان خاطرنشان کرد: در حال حاضر هیچ‌گونه کندی یا تغییر محسوسی در روند ارائه خدمات گمرکی و مسافری در این مرز مشاهده نمی‌شود و فعالیت‌های تجاری و تردد مسافران طبق روال ادامه دارد.

مرز باشماق مریوان یکی از مسیرهای مهم ارتباطی ایران با اقلیم کردستان عراق به شمار می‌رود و نقش قابل توجهی در جابه‌جایی کالا و تردد مسافران در منطقه دارد.