کیفرخواست شهردار اسبق ایلام و ۱۴ نفر از اعضای شورا و شهرداری صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کیفرخواست شهردار اسبق ایلام چهار عضو شورای اسلامی شهر و ۱۰ نفر از کارکنان شهرداری ایلام در پی تکمیل تحقیقات قضایی صادر شد.

پرونده این افراد با موضوع اتهامات مرتبط با فساد مالی پس از انجام تحقیقات و بررسی‌های لازم توسط دادیار دادسرای عمومی و انقلاب ایلام، مورد رسیدگی قرار گرفت.

بر اساس این گزارش پس از تکمیل تحقیقات و احراز وجود ادله و مستندات لازم برای ادامه روند قضایی برای شهردار اسبق ایلام چهار عضو شورای اسلامی شهر و ۱۰ نفر از کارکنان شهرداری ایلام کیفرخواست صادر شد.

پرونده پس از صدور کیفرخواست، جهت مراحل قانونی و رسیدگی قضایی به دادگاه ارسال شده است.