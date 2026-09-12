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۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۰۶

کیفرخواست شهردار اسبق ایلام و ۱۴ نفر از اعضای شورا و شهرداری صادر شد

کیفرخواست شهردار اسبق ایلام و ۱۴ نفر از اعضای شورا و شهرداری صادر شد

ایلام - کیفرخواست شهردار اسبق ایلام و ۱۴ نفر از اعضای شورا و شهرداری صادر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کیفرخواست شهردار اسبق ایلام چهار عضو شورای اسلامی شهر و ۱۰ نفر از کارکنان شهرداری ایلام در پی تکمیل تحقیقات قضایی صادر شد.

پرونده این افراد با موضوع اتهامات مرتبط با فساد مالی پس از انجام تحقیقات و بررسی‌های لازم توسط دادیار دادسرای عمومی و انقلاب ایلام، مورد رسیدگی قرار گرفت.

بر اساس این گزارش پس از تکمیل تحقیقات و احراز وجود ادله و مستندات لازم برای ادامه روند قضایی برای شهردار اسبق ایلام چهار عضو شورای اسلامی شهر و ۱۰ نفر از کارکنان شهرداری ایلام کیفرخواست صادر شد.

پرونده پس از صدور کیفرخواست، جهت مراحل قانونی و رسیدگی قضایی به دادگاه ارسال شده است.

کد مطلب 6944745

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