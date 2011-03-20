به گزارش خبرنگار مهر، به این ترتیب تیم ایران که روز شنبه در مرحله مقدماتی سه پیروزی مقابل تیمهای آذربایجان، منتخب مجارستان و قزاقستان و گرجستان بدست آورده است در آخرین دیدار مرحله مقدماتی خود صبح امروز یکشنبه به مصاف تیم کوبا می رود تا در صورت پیروزی راهی دیدار فینال شود.

تیم ایران در سومین دیدار خود در رقابتهای جام جهانی کشتی آزاد که از صبح روز شنبه در سالن "علی علی اف" ماخاچ کالای داغستان روسیه آغاز شده است مقابل تیم گرجستان با نتیجه 5 بر 2 به پیروزی رسید. در این دیدار تیم ایران با ترکیب رحیمی، آقاجانی، حسین خانی، طهماسبی، جوکار، یزدانی و آذرشکیب حاضر شده بود که حسن رحیمی، مصطفی آقاجانی، مصطفی حسین خانی ، رضا یزدانی و محمد رضا آذرشکیب کشتی گیران پیروز تیم ایران در این مسابقه بودند.

رقابتهای جام جهانی کشتی آزاد با حضور ده تیم برتر دنیا روزهای شنبه و یکشنبه 28 و 29 اسفندماه در سالن "علی علی اف" کاسپیسک که در چهارده کیلومتری شهر ماخاچ کالای جمهوری داغستان روسیه قراردارد، در حال برگزاری است.

