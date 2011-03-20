  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۹ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۳۵

جام جهانی کشتی - روسیه /

تیم ملی کشتی آزاد ایران امروز به مصاف کوبا می‌رود

تیم ملی کشتی آزاد ایران امروز به مصاف کوبا می‌رود

برخلاف برنامه اعلام شده و با تصمیم عجیب مسئولان برگزاری مسابقات جام جهانی کشتی آزاد و تایید مارتینتی رئیس فدراسیون جهانی کشتی( فیلا) دیدار پایانی ایران با کوبا در مرحله مقدماتی یکشنبه موکول شد.

به گزارش خبرنگار مهر، به این ترتیب تیم ایران که روز شنبه در مرحله مقدماتی سه پیروزی مقابل تیمهای آذربایجان، منتخب مجارستان و قزاقستان و گرجستان بدست آورده است در آخرین دیدار مرحله مقدماتی خود صبح امروز یکشنبه به مصاف تیم کوبا می رود تا در صورت پیروزی راهی دیدار فینال شود.

تیم ایران در سومین دیدار خود در رقابتهای جام جهانی کشتی آزاد که از صبح روز شنبه در سالن "علی علی اف" ماخاچ کالای داغستان روسیه آغاز شده است مقابل تیم گرجستان  با نتیجه 5 بر 2 به پیروزی رسید. در این دیدار تیم ایران با ترکیب رحیمی، آقاجانی، حسین خانی، طهماسبی، جوکار، یزدانی و آذرشکیب حاضر شده بود که  حسن رحیمی، مصطفی آقاجانی، مصطفی حسین خانی ، رضا یزدانی و محمد رضا آذرشکیب کشتی گیران پیروز تیم ایران در این مسابقه بودند.

رقابتهای جام جهانی کشتی آزاد با حضور ده تیم برتر دنیا روزهای شنبه و یکشنبه 28 و 29 اسفندماه در سالن "علی علی اف" کاسپیسک که در چهارده کیلومتری شهر ماخاچ کالای جمهوری داغستان روسیه قراردارد، در حال برگزاری است.

کد مطلب 1276806

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها