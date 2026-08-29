هوای اصفهان در هفتم شهریورماه سالم است

به گزارش خبرنگار مهر، هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۵ ایستگاه‌ پایش فعال منتهی به ساعت هفت صبح شنبه هفتم شهریورماه با میانگین ۶۹ AQI وضعیت قابل قبول را نشان می‌دهد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه‌ خیابان‌ ۲۵ آبان با عدد ۹۷، انقلاب ۵۴، خیابان بهارستان غربی ۸۴، پارک زمزم و خیابان‌های میرزا طاهر و رودکی ۵۲، بزرگراه خرازی و کاوه ۸۶، دانشگاه صنعتی ۶۱، خیابان‌های فرشادی و فیض ۵۶ و شهرک منتظری ۶۹ در وضعیت قابل قبول و در ایستگاه استانداری با عدد ۴۷، علوم پزشکی اصفهان ۲۹، سپاهان‌شهر ۳۷ و کردآباد ۴۹ AQI پاک است.

شاخص هوا در زینبیه با عدد ۱۵۱ و محور شرق اصفهان (دهستان قهاب) ۱۵۶ AQI وضعیت ناسالم برای عموم افراد جامعه و در خیابان پروین اعتصامی با عدد ۱۳۲ AQI ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد.

شاخص آلودگی هوا به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳) ، دی اکسید نیتروژن (NO۲) ، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه های پایش هوا، ثبت می شود.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.