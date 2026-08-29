حجت‌الاسلام حسن دهشیری در گفتگو با خبرنگار مهر در حاشیه تجمع حماسی مردم اردستان اظهار کرد: شاهد حضور پرشور مردم در بیش از یکصد و هشتاد شب تجمع حماسی در سراسر ایران هستیم که با میدان‌داری خود، دشمن را مأیوس، توطئه‌ها را خنثی و پشت رزمندگان را محکم کردند و رسالت انقلابی خود را در پیروی از رهبری نشان دادند.

وی افزود: این حضورهای مردم بسیار معنادار است و برای دوستان امیدآفرین و برای دشمنان یأس‌آور خواهد بود و امیدواریم این حضورها همچنان ادامه داشته باشد تا هر زمان که فرمانده کل قوای جمهوری اسلامی ایران، مقام معظم رهبری، صلاح بدانند، مردم در میدان حضور داشته باشند.

امام‌جمعه اردستان خاطرنشان کرد: مردم در این حضورها نشان داده‌اند که به تحلیل‌های مختلف سیاسی و اظهارنظرهای گوناگون توجه نمی‌کنند، بلکه گوش به فرمان رهبر معظم انقلاب هستند و همان‌گونه که در شعارهای خود اعلام کرده‌اند، بر اساس فرمان و رهنمودهای رهبری حرکت خواهند کرد.

دهشیری تصریح کرد: در همین راستا، پیام مقام معظم رهبری به مناسبت هفته دولت نیز منتشر شده است که حاوی نکات مهمی است و مردم می‌توانند از طریق رسانه‌ها در جریان مفاد و توصیه‌های ایشان قرار بگیرند.

وی بیان کرد: هفته دولت یادآور شهادت شهیدان گرانقدر محمدعلی رجایی و محمدجواد باهنر و همه خدمتگزارانی است که در مسیر خدمت به مردم لباس شهادت بر تن کردند؛ بنابراین ضمن گرامیداشت یاد و نام این شهیدان، هفته دولت را به همه دولتمردان و مسئولان خدوم کشور تبریک عرض می‌کنیم.

امام‌جمعه اردستان ادامه داد: نکته نخست به مناسبت هفدهم ربیع‌الاول، سالروز میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع) است. در نقل‌های تاریخی آمده است که همزمان با ولادت پیامبر اکرم(ص)، حوادثی در گوشه و کنار جهان رخ داد که نشانه‌ای از آغاز یک تحول بزرگ در عالم بود.

دهشیری اضافه کرد: بر اساس این نقل‌ها، بت‌هایی که مورد پرستش قرار می‌گرفتند از جایگاه خود سقوط کردند، برخی شاهان مستبد از تخت‌های خود بر زمین افتادند، موبدان و زرتشتیان خواب‌های آشفته دیدند، آتشکده فارس که سال‌ها خاموش نشده بود ناگهان خاموش شد و آب دریاچه ساوه نیز فروکش کرد.

وی خاطرنشان کرد: در عالم معنویت نیز نقل شده است که ابلیس متوجه رفت‌وآمد فرشتگان شد و هنگامی که علت را جویا شد، به او گفته شد بنده‌ای به نام محمد متولد شده که آخرین پیامبر خدا خواهد بود و این تولد، سرآغاز یک تحول بزرگ در عالم است.

امام‌جمعه اردستان بیان کرد: در مدائن نیز کنگره‌هایی از کاخ نصر انوشیروان فرو ریخت و هنگامی که این حوادث را در کنار یکدیگر قرار می‌دهیم، روشن می‌شود که با ولادت پیامبر اکرم(ص)، بساط بت‌پرستی و شرک به چالش کشیده شد و دعوت به توحید، عدالت و مبارزه با ظلم آغاز شد.

دهشیری ادامه داد: پیامبر اکرم(ص) همان شخصیت بزرگی است که به تعبیر شاعر «ستاره‌ای بدرخشید و ماه مجلس شد» و اگرچه به مکتب نرفت و خط ننوشت، با تعالیم الهی خود آموزگار بشریت شد و مسیر زندگی انسان‌ها را تغییر داد.

وی یادآور شد: ۱۳۶ سال پس از ولادت پیامبر اکرم(ص)، در چنین روز مبارکی امام جعفر صادق(ع) نیز متولد شد؛ پیامبر اکرم(ص) بنیانگذار مکتب اسلام و امام صادق(ع) مجدد و گسترش‌دهنده معارف این مکتب بود و به همین دلیل شیعیان پیرو مکتب جعفری هستند.

امام‌جمعه اردستان تاکید کرد: نکته دوم، مسئله نفوذ است. در ماجرای شهادت شهیدان رجایی و باهنر، فردی نفوذی توانست تا سطوح بالای مدیریتی و دبیرخانه شورای امنیت ملی آن زمان نفوذ کند و ضربه‌ای سنگین به جامعه وارد کند؛ بنابراین دولتمردان باید نسبت به نفوذ دشمن در دستگاه‌های مختلف هوشیار باشند.

دهشیری خاطرنشان کرد: تجربه نفوذ در سال‌های گذشته نشان داده است که دشمن برای ضربه زدن به نظام اسلامی تنها از مسیر رویارویی مستقیم وارد نمی‌شود، بلکه گاهی با نفوذ در ساختارهای حساس تلاش می‌کند از درون ضربه بزند؛ بنابراین باید مراقبت و دقت بیشتری در این زمینه صورت گیرد.

وی افزود: نکته سوم درباره شخصیت پیامبر اکرم(ص) است؛ پیامبر ما پیامبر وحدت، رحمت، جهاد و هجرت، صفا و صمیمیت، عشق و عرفان، تعلیم و تزکیه، شجاعت، مروت، نجابت و در نهایت پیامبر غیرت بود.

امام‌جمعه اردستان بیان کرد: انسان غیور کسی است که اجازه نمی‌دهد فرد دیگری وارد حریم خانواده و ناموس او شود و نسبت به حریم خانواده خود بی‌تفاوت نیست؛ پیامبر اکرم(ص) نیز نمونه کامل غیرت و حساسیت نسبت به حریم خانواده و جامعه اسلامی بود.

دهشیری تصریح کرد: آیا می‌توان پذیرفت که امت پیامبر(ص) مردان و زنان جامعه اسلامی نسبت به حریم خانواده و ارزش‌های دینی بی‌تفاوت باشند؟ پیامبر اکرم(ص)، امیرالمؤمنین(ع)، حضرت فاطمه زهرا(س) و ائمه اطهار(ع) چنین بی‌تفاوتی را نمی‌پسندند.

وی خاطرنشان کرد: امروز مسئله بی‌حجابی و برهنگی یک توطئه حساب‌شده دشمن است و نباید اجازه داد با تغییر ادبیات و عادی‌سازی این مسائل، حساسیت جامعه نسبت به ارزش‌های دینی از بین برود.

امام‌جمعه اردستان تاکید کرد: حتی اگر مسئولی درباره نحوه اجرای قانون عفاف و حجاب اظهارنظری داشته باشد، این مسئله به معنای تعطیل شدن امر به معروف و نهی از منکر نیست؛ هیچ‌کس نمی‌تواند به بهانه چنین اظهارنظرهایی، وظیفه دینی خود را کنار بگذارد.

دهشیری ادامه داد: همان‌گونه که نمی‌توان گفت نماز را قبول داریم اما زکات را قبول نداریم، نمی‌توان بخشی از آموزه‌های دینی را پذیرفت و بخش دیگری را کنار گذاشت؛ نماز با زکات و عفاف و نجابت نیز با دیانت همراه است.

وی یادآور شد: متأسفانه دشمن آن‌قدر روی افکار جامعه کار کرده که امروز امر به معروف و نهی از منکر، که یک وظیفه دینی است، گاهی به عنوان فضولی معرفی می‌شود؛ در حالی که جامعه مؤمن نمی‌تواند نسبت به ارزش‌ها و سرنوشت اخلاقی خود بی‌تفاوت باشد.

امام‌جمعه اردستان بیان کرد: در سال‌های گذشته نیز شاهد نمونه‌هایی از فضاسازی رسانه‌ای علیه جمهوری اسلامی بوده‌ایم که بعدها حتی برخی از ادعاهای مطرح‌شده از سوی عوامل آن جریان‌ها تکذیب شد و مشخص شد بخشی از این مطالب با هدف تحریک افکار عمومی و ایجاد موج علیه ایران مطرح شده است.

دهشیری خاطرنشان کرد: این موارد نشان می‌دهد دشمن برای اثرگذاری بر جامعه اسلامی از ابزارهای مختلف رسانه‌ای و تبلیغاتی استفاده می‌کند و مردم باید با هوشیاری اجازه ندهند روایت‌های ساختگی و فضاسازی‌های دشمن، ارزش‌های دینی و اجتماعی آنان را تحت تأثیر قرار دهد.