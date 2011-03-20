جنایت جدید صهیونیستها در غزه/ 7 فلسطینی شهید و زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، ارتش رژیم اشغالگر اسرائیل با هدف توجیه جنایت جدید خود علیه مردم بی دفاع غزه مدعی شده است دو فلسطینی زمانی کشته شدند که برای برای نزدیک شدن به دیوار مرزی شمال نوار غزه تلاش می کردند.



رزمندگان جنبش مقاومت اسلامی فلسطین(حماس) در واکنش به جنایات مستمر صهیونیستها علیه مردم بی دفاع غزه، چند گلوله خمپاره به جنوب فلسطین اشغالی شلیک کردند که سبب زخمی شدن دو صهیونیست شد.



گردانهای عزالدین قسام شاخه نظامی جنبش حماس مسئولیت شلیک 10 گلوله خمپاره را به عهده گرفت که به گذرگاههای مرزی در شهرکهای صهیونیست نشین صوفا و کیسوفیم و ناحال عوز اصابت کرده است.



از سوی دیگر یک مسئول فلسطینی اعلام کرد در حملات هوایی رژیم اسرائیل به منطقه الزیتون در شهر غزه، پنج شهروند فلسطینی از جمله یک کودک زخمی شدند.



جنگنده های رژیم اشغالگر قدس همچنین مناطقی در شرق خان یونس در جنوب و اردوگاه آوارگان دیرالبلح در مرکز نوار غزه را بمباران کردند.



به گفته ساکنان غزه، حملات صهیونیستها خسارتهایی به نیروگاه برق وارد کرد و سبب قطع جریان برق در سطحی وسیع شد.



چهارشنبه گذشته دو رزمنده فلسطینی عضو گردانهای عزالدین قسام در حملات هوایی رژیم اشغالگر قدس به منطقه الزیتون غزه به شهادت رسیده بودند.



از سوی دیگر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم اشغالگر قدس، مردم بی دفاع غزه را به ادامه حملات تهدید کرده است و همزمان با وی، آویگدور لیبرمن وزیر امور خارجه کابینه وی در اقدامی فریبکارانه و با هدف سرپوش گذاشتن بر جنایات مستمر صهیونیستها در مناطق فلسطینی از دستور به دیپلماتهای صهیونیست در نیویورک برای ارائه شکایت به سازمان ملل متحد بر ضد شلیک گلوله های خمپاره از نوار غزه خبر داد.