  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۳۷

بازدید معاون رئیس جمهور از کانال و حوضچه تبخیر دوگوره‌ای

بازدید معاون رئیس جمهور از کانال و حوضچه تبخیر دوگوره‌ای

نیمروز - معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، در جریان سفر به استان سیستان و بلوچستان، از کانال و حوضچه تبخیر دوگوره‌ای پشت ادیمی در شهرستان نیمروز بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شینا انصاری، عصر شنبه در جریان سفر به استان سیستان و بلوچستان از کانال و حوضچه تبخیر دوگوره‌ای پشت ادیمی در شهرستان نیمروز بازدید کرد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در این بازدید، وضعیت زیست‌محیطی منطقه، نحوه مدیریت و هدایت منابع آبی، شرایط کانال و حوضچه تبخیر و آثار زیست‌محیطی آن از نزدیک مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.

انصاری در این بازدید بر ضرورت صیانت از محیط‌زیست، مدیریت اصولی منابع آب، پایش مستمر شرایط زیست‌محیطی منطقه و اتخاذ راهکارهای مؤثر برای کاهش پیامدهای احتمالی زیست‌محیطی تأکید کرد.

کد مطلب 6905421

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها