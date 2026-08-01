به گزارش خبرگزاری مهر، شینا انصاری، عصر شنبه در جریان سفر به استان سیستان و بلوچستان از کانال و حوضچه تبخیر دوگوره‌ای پشت ادیمی در شهرستان نیمروز بازدید کرد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در این بازدید، وضعیت زیست‌محیطی منطقه، نحوه مدیریت و هدایت منابع آبی، شرایط کانال و حوضچه تبخیر و آثار زیست‌محیطی آن از نزدیک مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.

انصاری در این بازدید بر ضرورت صیانت از محیط‌زیست، مدیریت اصولی منابع آب، پایش مستمر شرایط زیست‌محیطی منطقه و اتخاذ راهکارهای مؤثر برای کاهش پیامدهای احتمالی زیست‌محیطی تأکید کرد.