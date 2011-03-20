کنترل محورهای تهران - شمال هوشمند می شود

به گزارش خبرنگار مهر در چالوس، سردار اسماعیل احمدی مقدم پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران غرب مازندران افزود: محورهای شمال کوهستانی است و ارتباطات بی سیم زیاد کارساز نیست و نیاز به کشیدن فیبر نوری است.

وی اظهار داشت: با محدودیتهایی که مسیرهای کوهستانی دارد طرح تجهیز و کنترل هوشمند این مسیرها در دست اقدام است و امیدواریم در سال 90 با فراهم کردن اعتبارات، در محورهای تهران - شمال این طرح اجرا شود.

وی خاطرنشان کرد: در سال آینده تمام محورهای شمال تحت پوشش مراقبت الکترونیکی در می آیند.

سردار احمدی مقدم افزود: در حال حاضر محورهای تهران به مشهد، تهران به شیراز و تهران به قزوین تحت پوشش مراقبت الکترونیکی است.

فرمانده یروی انتظامی اظهار داشت: تا پایان برنامه، باید تمام جاده های اصلی کشور که حدود 40 تا 50 هزار کیلومتر است، تحت پوشش مراقبت الکترونیکی درآید.

وی افزود: قانون اخذ جرائم، بخش فرهنگی، مراقبتهای الکترونیکی، تقویت بخش امداد و نجات و ... را مشمول می شود و جرائم راهنمایی و رانندگی باید پیشگیری از تلفات شود.

سردار احمدی مقدم تاکید کرد: این جرائم نباید به عنوان منبع درآمد لحاظ شود و همه باید برای پیشگیری از تصادف هزینه شود.