به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحسن صادقی شامگاه شنبه در نشست شورای اداری استان زنجان با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در حوزه اصلاح نظام اداری، گفت: همه دستگاه‌های اجرایی استان باید در پیشبرد اهداف و برنامه‌های اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم همکاری و مشارکت جدی داشته باشند و این موضوع نباید صرفاً به یک دستگاه یا مجموعه خاص محدود شود.

وی با تأکید بر اهمیت اجرای «طرح مانا» افزود: لازم است جلسات شورای راهبری در دستگاه‌های اجرایی به صورت منظم تشکیل شود و گزارش اقدامات، میزان پیشرفت برنامه‌ها، مشکلات و موانع موجود و اقدامات انجام‌شده برای رفع آنها به شکل مستمر ارائه شود.

استاندار زنجان ادامه داد: مدیران دستگاه‌ها باید اجرای برنامه‌های اصلاح نظام اداری را به صورت جدی پیگیری کنند و گزارش‌های ارائه‌شده نیز باید ناظر بر اقدامات واقعی، میزان پیشرفت و نتایج حاصل از اجرای برنامه‌ها باشد.

صادقی همچنین با اشاره به برگزاری جشنواره مربوط به خانواده‌های معظم شهدا گفت: در این برنامه، سه خانواده شهید منتخب با همکاری نهادهای نظامی، مجموعه‌های هوافضا و بنیاد شهید و امور ایثارگران انتخاب شده‌اند که به نمایندگی از خانواده‌های شهدای جنگ رمضان، جنگ ۱۲ روزه و جنگ سوم در این جشنواره مورد تجلیل قرار خواهند گرفت.

وی با بیان اینکه انتخاب این خانواده‌ها با همکاری مجموعه‌های مرتبط انجام شده است، بر ضرورت توجه ویژه دستگاه‌های اجرایی به تکریم خانواده‌های معظم شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تأکید کرد.

استاندار زنجان در ادامه با اشاره به اهمیت صیانت از حقوق شهروندان گفت: رسیدگی به شکایات شهروندان و انجام اقدامات اصلاحی در دستگاه‌های اجرایی باید با جدیت دنبال شود و به‌ویژه شکایات پرتکرار ثبت‌شده در سامانه ۱۲۸ باید به صورت ویژه مورد بررسی قرار گیرد.

صادقی افزود: دستگاه‌های اجرایی موظف هستند ضمن بررسی دقیق شکایات، نسبت به شناسایی ریشه‌های بروز مشکلات و انجام اقدامات اصلاحی برای جلوگیری از تکرار آنها اقدام کنند.

وی همچنین بر ضرورت پیگیری موارد اعلامی در گزارش‌های بازرسان سامانه ۱۲۸ تأکید کرد و گفت: مواردی که از سوی بازرسان اعلام می‌شود باید در دستگاه‌های مربوطه بررسی و اقدامات اصلاحی لازم در خصوص آنها انجام شود و این موضوع نیازمند پیگیری مستمر مدیران است.

استاندار زنجان با اشاره به ضرورت ساماندهی ساختار اداری فرمانداری‌ها نیز اظهار کرد: ایجاد و استقرار پست سازمانی معاون امور مجتمع‌های اداری در فرمانداری‌های جدید و همچنین فرمانداری‌هایی که هنوز استقرار و انسجام دستگاه‌های دولتی در آنها به طور کامل انجام نشده، در حال پیگیری است.

صادقی ادامه داد: ایجاد دو پست معاونت برای دو فرمانداری تقریباً نهایی شده و تلاش می‌شود دو پست دیگر نیز برای دو فرمانداری دیگر ایجاد شود که البته به دلیل نهایی نشدن فرآیندها، فعلاً از ذکر نام این فرمانداری‌ها خودداری می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: ایجاد و استقرار معاونت امور مجتمع‌های اداری می‌تواند نقش مؤثری در ساماندهی حوزه اداری، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و تسریع در استقرار منسجم ادارات دولتی در فرمانداری‌های جدید داشته باشد.

صادقی بر ضرورت جدیت مدیران در اجرای مصوبات و پیگیری موضوعات مطرح‌شده در نشست‌های مدیریتی استان تأکید کرد و گفت: تحقق اهداف برنامه‌های اصلاح نظام اداری، ارتقای رضایتمندی مردم و بهبود عملکرد دستگاه‌های اجرایی نیازمند همکاری همه مجموعه‌ها، پیگیری مستمر مدیران و ارائه گزارش دقیق از اقدامات انجام‌شده است.