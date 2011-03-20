گردشگران نوروزی مراقب طبیعت منحصر به فرد شمیرانات باشند

رجبعلی کارگر در گفتگو با خبرنگار مهر در شمیرانات افزود: فصل بهار، فصل رویش گیاهانی است که خاص محدوده حفاظت شده شمیرانات هستند و گردشگران باید مراقب باشند تا موجب از بین رفتن گونه های گیاهی نشوند.

وی با بیان اینکه در این فصل چارپایان، باردار هستند، خاطرنشان کرد: محیط بانان در ایام تعطیل به طور ویژه از شکارهای غیرمجاز جلوگیری می کنند.

جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز مناطق حفاظت شده در نوروز

این مسئول تأکید کرد: در ایام نوروز و تعطیلات، گشت های نوروزی به طور شبانه روزی با حضور در مناطق حفاظت شده، از تصرف های غیرقانونی و ساخت و سازهای غیرمجاز در این مناطق جلوگیری می کنند.

وی افزود:‌ این اداره با همکاری ستاد تسهیلات نوروزی شهرستان شمیرانات، اقدام به توزیع کیسه های زباله بین گردشگران ومسافران می کند.

کارگر یادآور شد: با کمک شهرداریها، سطل های زباله در نقاط پرتردد قرار داده شده تا گردشگران، زباله های خود را در طبیعت رها نکنند.

وی با بیان اینکه شهرستان شمیرانات در ایام نوروز، گردشگران زیادی را جذب می کند، اظهار داشت: استفاده از فضاهای طبیعی و محیط زیست، حق تمام افراد است و مردم باید در حفاظت و سالم نگه داشتن محیط زیست همکاری کنند.

منطقه حفاظت شده ورجین در شمیرانات، از نظر تنوع زیستی اهمیت زیادی دارد و از دیرباز مورد توجه بوده است؛ حضور گونه‌های بارز حیات وحش که به سادگی در حاشیه این منطقه، مشاهده می ‌شوند از مواردی است که بر جاذبه های آن می ‌افزاید.

قوچ و میش البرز مرکزی، کل و بز، پلنگ، گرگ، خرس قهوه‌ ای و گراز، مهم‌ترین گونه‌های حیات وحش این منطقه به شمار می ‌روند.

در سال 89 جمعیت قوچ و میش از 2200 قوچ و میش به 2600 رأس و جمعیت کل و بز نیز به 450 رأس افزایش یافت.

این منطقه از نظر تنوع گیاهی نیز به عنوان یک بانک ژنتیکی گیاهی تلقی می شود.