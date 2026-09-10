نهمین دوره جشنواره انگور ارومیه آغاز به کار کرد؛ لزوم برندسازی

به گزارش خبرنگار مهر، شهردار ارومیه در مراسم آغاز به کار جشنواره انگور، با اشاره به جایگاه جشنواره انگور در هویت تاریخی و فرهنگی این شهر، اظهار کرد: جشنواره انگور یکی از مهم‌ترین رویدادهای فرهنگی و تاریخی شهر ارومیه است که می‌تواند در معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی، گردشگری و اقتصادی ارومیه نقش مؤثری ایفا کند.

آیدین رحمانی با بیان اینکه حضور مردم، مهم‌ترین سرمایه رویدادهای شهری است، خاطرنشان کرد: قدردان حضور پرشور و استقبال مردم شریف و فهیم ارومیه از نهمین جشنواره انگور هستیم و این استقبال مردمی نشان‌دهنده علاقه و تعلق خاطر شهروندان به هویت، فرهنگ و میراث تاریخی شهر ارومیه است.

شهردار ارومیه گفت: ارومیه دارای محصولات کشاورزی متنوعی است و دارای ظرفیتی بینظیر برای ایجاد بازارهای فروش و رونق اقتصادی است که برگزاری جشنواره‌ها بستری فراهم می‌کند تا ضمن معرفی این ظرفیتها توسعه بیشتری در شهر اتفاق بیافتد.

رحمانی با اشاره به پیش بینی برنامه‌های متنوع در طول ۱۰ شب برگزاری این جشنواره افزود:امسال ۱۴ دهکده موضوعی برای این جشنواره پیش‌بینی شده است تا گروههای مختلف از این دهکده‌ها بهره‌ببرند.

وی پاسخگویی به مطالبات مردم جزو اولویت های مجموعه است، ادامه داد: مدیریت شهری بدنبال ایجاد فضای اجتماعی جذاب برای شهروندان است.

نهمین دوره جشنواره انگور ارومیه به مدت ۱۰ روز تا ۲۹ شهریور در دهکده چی چست با برپایی غرفه‌های متنوع عرضه مستقیم انگور و مشتقات آن و اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری ادامه دارد.