هدف ما برکناری قذافی نیست/ گزینه های قذافی محدود است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، دریادار "مایکل مولن" که با شبکه ان بی سی آمریکا سخن می گفت، با اذعان به اینکه هدف از این حملات برکناری قذافی از قدرت نیست، اظهار داشت : نیروهای بین المللی می توانند به اهداف خود در لیبی دست پیدا کنند و شانس ادامه حضور معمر قذافی در قدرت فقط یکی از گزینه هاست که احتمال بسیار کمی برای آن وجود دارد.

رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا افزود : اهداف ما در حمله به لیبی محدود است و می توان به آنها دست یافت و من فکر می کنم که با اجرایی شدن منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی، قذافی بیش از گذشته در انزوا قرار بگیرد.

وی در ادامه گفت : هر چند هنوز گزارشی درباره کشته شدن شهروندان لیبایی بر اثر حملات نیروهای بین المللی مشاهده نکرده ام اما خبرهایی درباره استفاده قذافی از غیرنظامیان به عنوان سپر انسانی وجود دارد.

حمله نیروهای بین المللی به لیبی از عصر روز گذشته و با حمله جنگنده های فرانسوی آغاز شد و پس از آن آمریکا با شلیک بیش از 100 موشک کروز به این کشور رسما جنگ علیه نیروهای قذافی را آغاز کرد.