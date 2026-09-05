به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی و تبلیغات سپاه حضرت صاحب الزمان استان اصفهان با صدور اطلاعیهای حمله به تاسیسات هستهای استان اصفهان را تکذیب کرد.
در این اطلاعیه آمده است: در پی انتشار برخی اخبار و مطالب کذب در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی مبنی بر حمله دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی به مراکز و تأسیسات هستهای استان اصفهان، به اطلاع مردم شریف و بصیر استان میرساند:
این خبر از اساس کذب بوده و هیچگونه حملهای از سوی رژیم صهیونیستی یا آمریکا به تأسیسات هستهای اصفهان در این خبر ادعایی صورت نگرفته است.
انتشار چنین مطالبی در شرایط حساس کنونی، نمونهای از تلاش جریانهای معاند برای ایجاد التهاب، تشویش افکار عمومی و برهم زدن آرامش روانی مردم است؛ موضوعی که با بهرهگیری از ظرفیت شبکههای اجتماعی و بازنشر اخبار فاقد منبع معتبر دنبال میشود.
روابط عمومی و تبلیغات سپاه حضرت صاحبالزمان(عج) استان اصفهان ضمن تکذیب قاطع این شایعه، از عموم مردم درخواست میکند اخبار و اطلاعات مربوط به شرایط امنیتی و حوادث احتمالی را صرفاً از مراجع رسمی و رسانههای معتبر دریافت کرده و از بازنشر مطالب تأییدنشده، تصاویر قدیمی و اخبار مجهولالمصدر خودداری کنند.
بدیهی است امنیت و آرامش مردم خط قرمز حافظان امنیت کشور است و دستگاههای مسئول با هوشیاری و اشراف کامل، تحولات و تحرکات احتمالی را رصد میکنند.
از مردم شریف، آگاه و همیشه هوشیار استان اصفهان انتظار میرود با حفظ آرامش و هوشیاری رسانهای، اجازه ندهند شایعات و اخبار جعلی، زمینهساز نگرانی و تشویش در جامعه شود.
نظر شما