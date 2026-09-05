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۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۳۹

محکومیت شدید حملات غیرقانونی آمریکا علیه شناورهای ایران

محکومیت شدید حملات غیرقانونی آمریکا علیه شناورهای ایران

وزارت امور خارجه کشورمان اقدام تجاوزکارانه آمریکا در حمله به شناورهای تجاری ایرانی در خلیج فارس و دریای عمان را به شدت محکوم کرد.


به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت امور خارجه کشورمان طی بیانیه‌ای اعلام کرد اقدام تجاوزکارانه آمریکا در حمله به شناورهای تجاری ایرانی در خلیج فارس و دریای عمان در روز شنبه ۱۴ شهریور را به شدت محکوم می‌کند.

در ادامه این بیانیه آمده است: این اقدامات غیرقانونی و تجاوزکارانه که در ادامه تجاوز نظامی آمریکا علیه ایران و به‌عنوان بخشی از محاصره دریایی و جنگ اقتصادی آن رژیم علیه میهن ما ارتکاب یافته است، نقض واضح بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد، جنایت جنگی، و تهدیدی آشکار علیه صلح بین‌المللی و امنیت کشتیرانی تجاری است.

وزارت امور خارجه با تاکید بر عزم جمهوری اسلامی ایران برای دفاع قاطعانه از حاکمیت و منافع ملی خود در برابر تروریسم دولتی و اقدامات تجاوزکارانه آمریکا، از جمله تداوم محاصره دریایی و جنگ اقتصادی و تعرض به کشتی‌های تجاری، یادآور می‌شود که مسئولیت پیامدهای ناشی از تداوم اقدامات تجاوزکارانه و مداخله‌جویانه آمریکا در منطقه بر عهده رژیم آمریکا و همدستان و شرکای آن خواهد بود.

کد مطلب 6938426

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