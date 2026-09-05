فرمانده انتظامی بخش امام حسن معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، بخشدار امام حسن عصر شنبه در این مراسم ضمن قدردانی از تلاش‌ها و زحمات سرگرد اسماعیل ذوالفقاری در دوران مسئولیت، از نقش وی در برقراری نظم، امنیت و آرامش شهر تقدیر کرد.

محمود رضایی با اشاره به شرایط خاص و حساس اخیر اظهار کرد: فرمانده پیشین کلانتری و مجموعه انتظامی این بخش در راستای تأمین و حفظ امنیت شهر، حتی در شرایط جنگی و در جریان هدف قرار گرفتن کلانتری بندر امام حسن با پرتابه‌های منتسب به رژیم صهیونیستی و آمریکا، به وظایف خود به خوبی عمل کردند که این تلاش ها جای تشکر و قدردانی دارد.

در این مراسم از سرگرد اسماعیل ذوالفقاری، فرمانده پیشین کلانتری بندر امام حسن، تقدیر و سروان امیری به عنوان فرمانده جدید کلانتری این بندر معرفی و منصوب شد.