فرجی: ساعت کاری ادارات خراسان شمالی تا پایان شهریور ۷ تا ۱۳ است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فرجی در گفت‌وگو با رسانه‌ها اظهار کرد: با هدف مدیریت بهینه مصرف انرژی، حفظ پایداری شبکه سراسری برق کشور، تأمین آسایش آحاد مردم و جلوگیری از وقفه در ارائه خدمات، زمان اجرای بخشنامه ابلاغی ۲۲ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ تا ۳۱ شهریورماه تمدید می‌شود.

وی در ادامه افزود: بر این اساس، ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی استان تا پایان شهریورماه همچنان از ساعت ۷ تا ۱۳ خواهد بود و پنجشنبه‌ها نیز به صورت دورکاری انجام می‌شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار خراسان شمالی تأکید کرد: این تصمیم با هدف مدیریت مصرف انرژی و در عین حال تداوم و پایداری خدمات‌رسانی به مردم اتخاذ شده است.