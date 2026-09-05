علیرضا نوین در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از نحوه برگزاری جشنواره مد و لباس در تبریز، گفت: در پسزمینه هر رویداد فرهنگی و هزینهکرد برای آن باید هدفی منطبق با مأموریتهای نهاد برگزارکننده وجود داشته باشد و چشمانداز روشنی از ترویج آداب و رسوم منطقه به تصویر کشیده شود.
علیرضا نوین با یادآوری و گوشزد نظارتی به مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجانشرقی درباره برگزاری جشنواره مد و لباس در تبریز، از آنچه «کجسلیقگی برگزارکنندگان» این رویداد خواند، انتقاد کرد.
وی اظهار کرد: آنچه از جشنواره اخیر منعکس شده، با ریشه اسلامی تبریز انطباق ندارد و حتی بر اساس عرف حاکم بر جامعه ما نیز نیست.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیشینه تاریخی تبریز به عنوان پایتخت تشیع ایران و ثبت نخستینهای متعدد در حوزه فرهنگ و هنر، افزود: این همه هزینهکرد در شرایط سخت اقتصادی جامعه باید در راستای صیانت از هویت تاریخی ما باشد، نه اینکه جشنواره مد و لباس بانی ولانگاری و ثبت «اولینی» در ابتذال شود.
نوین با تأکید بر ضرورت توجه به مأموریتهای فرهنگی در برگزاری چنین رویدادهایی، ادامه داد: ما حامی اجرای رویدادهای فرهنگی برای پر کردن اوقات فراغت جوانان هستیم، اما در جزئیات اجرا باید حد و مرزها رعایت شود و متولیان امر دچار افراط و تفریط نشوند.
وی حاشیههای اخیر در حوزه فرهنگی تبریز را قابل تأمل دانست و گفت: این حاشیهها نشانگر یک رهاشدگی و عدم نظارت است و لازم است متولیان فرهنگی نسبت به نحوه برگزاری برنامهها و محتوای ارائهشده دقت و نظارت بیشتری داشته باشند.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از وضعیت حمایت از فعالان فرهنگی و هنری استان، تصریح کرد: از معیشت اصحاب رسانه و هنرمندان گرفته تا اخذ بودجههای عمرانی برای پروژههای فرهنگی در استان، تعریف چندانی وجود ندارد و در قیاس با سایر استانها شاهد وضعیت مطلوبی نیستیم.
وی تأکید کرد: رویدادهای فرهنگی باید در چارچوب مأموریتهای فرهنگی، متناسب با هویت تاریخی و فرهنگی منطقه و با رعایت حدود و ارزشهای حاکم بر جامعه برگزار شوند.
نظر شما