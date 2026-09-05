واژگونی کامیون روی ال۹۰ در آزادراه قزوین ـ زنجان؛ پدر و پسر جان باختند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین تقی‌خانی اظهار کرد: این حادثه ساعت ۳:۴۵ بامداد چهاردهم شهریورماه در کیلومتر ۱۳ لاین جنوبی آزادراه قزوین ـ زنجان، حوالی دانشگاه آزاد رخ داد.

وی افزود: یک دستگاه خودروی سواری ال۹۰ که از اردبیل به مقصد تهران در حال حرکت بود، به علت خستگی و خواب‌آلودگی راننده با چرخ عقب یک دستگاه کامیون کمپرسی حامل سنگ کربنات برخورد کرد.

رئیس پلیس راه استان قزوین ادامه داد: در پی این برخورد، کامیون واژگون و روی خودروی ال۹۰ سقوط کرد که متأسفانه راننده ۵۶ ساله و پسر ۱۶ ساله وی که در صندلی عقب خودرو در حال استراحت بود، جان باختند.

تقی‌خانی گفت: مادر خانواده که در صندلی جلو حضور داشت، از این حادثه جان سالم به در برد.

وی با اشاره به بررسی‌های کارشناسی انجام‌شده، علت تامه این حادثه را «عدم توجه کافی به جلو ناشی از خستگی و خواب‌آلودگی راننده خودروی ال۹۰» اعلام کرد.

خستگی و خواب‌آلودگی؛ عامل مرگبار تصادفات

رئیس پلیس راه استان قزوین با تأکید بر خطر خستگی و خواب‌آلودگی در رانندگی اظهار کرد: رانندگان به‌ویژه در سفرهای طولانی نباید با احساس خستگی و خواب‌آلودگی به مسیر ادامه دهند.

وی افزود: سنگینی پلک‌ها، خمیازه‌های مکرر، کاهش تمرکز، تغییر مسیر ناخواسته و احساس ناتوانی در کنترل خودرو از نشانه‌های هشداردهنده خستگی هستند و باید جدی گرفته شوند.

تقی‌خانی تأکید کرد: رانندگان در صورت احساس خستگی باید در نخستین محل امن و مجاز توقف کرده و پس از استراحت کافی به مسیر ادامه دهند.

وی خاطرنشان کرد: باز کردن شیشه خودرو، افزایش صدای ضبط، نوشیدن قهوه و سایر روش‌های موقت، جایگزین استراحت و خواب کافی نیست و نمی‌تواند از وقوع حوادث جلوگیری کند.

رئیس پلیس راه استان قزوین از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر خواب و استراحت کافی داشته باشند، مسیر را متناسب با توان جسمی خود برنامه‌ریزی کنند و در سفرهای طولانی توقف‌های منظم برای استراحت داشته باشند.