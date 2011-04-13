به گزارش خبرگزاری مهر، دولت ژاپن شعاع تخلیه مناطق اطراف نیروگاه فوکوشیما را به 30 کیلومتر افزایش داد، در حالی که ایالات متحده آمریکا از شهروندان خود در این کشور خواسته است از شعاع 80 کیلومتری این نیروگاه فاصله بگیرند.

نقشه شعاع تخلیه انسانها در نیویورک

در صورتی که ایالات متحده بخواهد چنین سیاستی را برای رفع بحران احتمالی در خاک کشور خود اجرا کند سه ایالت از پر جمعیت ترین ایالتهای آمریکا تحت تاثیر آن قرار خواهند گرفت: نیویورک، لس آنجلس و شیکاگو.

این نقشه ها نیروگاه های اتمی که در نزدیکی این ایالتها قرار دارند را نشان می دهد، در صورت وقوع چنین رویدادی در نیویورک، بیش از 20 میلیون نفر از افرادی که در این کلانشهر زندگی می کنند باید شهر را تخلیه کرده و از مناطقی مانند لانگ آیلند و برونکس رخت بر بندند.

نقشه شعاع تخلیه انسانها از شیکاگو

در صورتی که رویدادی مشابه نیروگاه فوکوشیما رخ دهد وجود رودخانه هادسون در این منطقه میزان خطر را چند برابر خواهد کرد.

در مرکز شهر لس آنجلس، 3.8 میلیون نفر در مرکز شهر به دور از دو نیروگاه موجود در این شهر خواهند بود اما مناطق پر جمعیتی که در اطراف لس آنجلس قرار دارند، به شدت تحت تاثیر قرار خواهند گرفت.

نقشه شعاع تخلیه انسانها از لس آنجلس

بر اساس گزارش گیزمودو، شیکاگو نیز در اثر وقوع حادثه ای مشابه شاهد تخلیه 9.7 میلیون نفر از شهر و مناطق پر جمعیت خواهد بود.