بچه خرس های قهوه ای در حیات وحش آستارا رها شدند

ساسان اکبری پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این دو قلاده بچه خرس قهوه‌ ای کمتر از یک ماه سن دارند و یکی از دوستداران حیات ‌وحش اوایل فروردین ماه سال جاری آنها را برای تیمار و حفاظت به اداره کل حفاظت از محیط زیست گیلان تحویل داد.

وی اظهارداشت: خرس قهوه ای از حیوانات گوشتخوار ایران به شمار می رود و زیستگاه این حیوان مناطق جنگلی خزر، ارسباران، زاگرس، علفزارهای مرتفع کوهستانی در نزدیکی جنگلها و دره‌ های پائین ‌دست است.

رئیس محیط زیست آستارا پناهگاه حیات وحش لوندویل این شهرستان را از جمله پناهگاههای مهم و با اهمیت سازمان حفاظت از محیط زیست کشورعنوان کرد و گفت: این پناهگاه حفاظت شده دارای ظرفیت‌ های فراوان زیست ‌محیطی است و زیستگاه اصلی برخی گونه ‌های نادر جانوری در کشور محسوب می‌ شود.

وی ادامه داد: علاوه بر این دو بچه خرس، 9 گوزن زرد ایرانی و 10 مارال هم در پناهگاه حیات وحش لوندویل آستارا نگهداری می شوند.