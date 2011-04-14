بچه خرس های قهوه ای در حیات وحش آستارا رها شدند

ساسان اکبری پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این دو قلاده بچه خرس قهوه ای کمتر از یک ماه سن دارند و یکی از دوستداران حیات وحش اوایل فروردین ماه سال جاری آنها را برای تیمار و حفاظت به اداره کل حفاظت از محیط زیست گیلان تحویل داد.
وی اظهارداشت: خرس قهوه ای از حیوانات گوشتخوار ایران به شمار می رود و زیستگاه این حیوان مناطق جنگلی خزر، ارسباران، زاگرس، علفزارهای مرتفع کوهستانی در نزدیکی جنگلها و دره های پائین دست است.
رئیس محیط زیست آستارا پناهگاه حیات وحش لوندویل این شهرستان را از جمله پناهگاههای مهم و با اهمیت سازمان حفاظت از محیط زیست کشورعنوان کرد و گفت: این پناهگاه حفاظت شده دارای ظرفیت های فراوان زیست محیطی است و زیستگاه اصلی برخی گونه های نادر جانوری در کشور محسوب می شود.
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