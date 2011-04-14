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۲۵ فروردین ۱۳۹۰، ۱۶:۳۶

بچه خرس های قهوه ای در حیات وحش آستارا رها شدند

بچه خرس های قهوه ای در حیات وحش آستارا رها شدند

رشت - خبرگزاری مهر: رئیس اداره حفاظت از محیط زیست شهرستان آستارا از رها شدن دو بچه خرس قهوه ای در حیات وحش این شهرستان خبر داد.

 ساسان اکبری پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این دو قلاده بچه خرس قهوه‌ ای کمتر از یک ماه سن دارند و یکی از دوستداران حیات ‌وحش اوایل فروردین ماه سال جاری آنها را برای تیمار و حفاظت به اداره کل حفاظت از محیط زیست گیلان تحویل داد.

وی اظهارداشت: خرس قهوه ای از حیوانات گوشتخوار ایران به شمار می رود و زیستگاه این حیوان مناطق جنگلی خزر، ارسباران، زاگرس، علفزارهای مرتفع کوهستانی در نزدیکی جنگلها و دره‌ های پائین ‌دست است.

رئیس محیط زیست آستارا پناهگاه حیات وحش لوندویل این شهرستان را از جمله پناهگاههای مهم و با اهمیت سازمان حفاظت از محیط زیست کشورعنوان کرد و گفت: این پناهگاه حفاظت شده دارای ظرفیت‌ های فراوان زیست ‌محیطی است و زیستگاه اصلی برخی گونه ‌های نادر جانوری در کشور محسوب می‌ شود.

وی ادامه داد: علاوه بر این دو بچه خرس، 9 گوزن زرد ایرانی و 10 مارال هم در پناهگاه حیات وحش لوندویل آستارا نگهداری می شوند.
کد مطلب 1288890

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