192 هزار فقره پرونده وارد محاکم قضایی مازندران شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین طالبی بعد از ظهر سه شنبه در اجلاس ماهانه روسای دادگستریها و دادستانهای مازندران در ساری، در سال گذشته تعداد 192 هزار و 558 فقره پرونده وارد دادگاه های عمومی استان شده که 189 هزار 190 فقره مختومه شد.

وی، آمار وارده دادسراهای عمومی و انقلاب استان را 122 هزار و 444 فقره و مختومه ها را 120 هزار 508 فقره اعلام کرد.

طالبی گفت: تعداد 216 هزار 709 فقره پرونده سال گذشته وارد شورای حل اختلاف استان شد که 215 هزار 375 فقره مختومه شد.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به انجام سریع و مطلوب بایگانی راکد (بایگانی الترونیک پرونده ها) در برخی از حوزه های بزرگ استان گفت: تا دو ماه آینده کار بایگانی راکد در چند حوزه دیگر نیز به پایان می رسد.

طالبی، کاهش موجودیها و اجرای احکام صادره قطعی شده را از مهم ترین برنامه های سال 90 اعلام کرد.

وی افزود: در نظام مقدس جمهوری اسلامی وظیفه مهمی بر عهده تشکیلات قضایی بوده که آن منتسب به حکومت اسلامی است.

این مسئول قضایی مازندران، با بیان اینکه رسالت تشکیلات قضایی با دستگاه های اجرایی متفاوت است، خاطرنشان کرد : اقدامات اجرایی و عمرانی در سایر نظارتها وجود دارد آما از آنچه شاخص وممیز حکومت اسلامی اجرای عدالت و احقاق حق بر اساس دستورات متعالی اسلام است.

وی بیان کرد: خدمت بر اساس شرع و در چارچوب قانون قطعا موجب اعتماد مردم نسبت به نظام اسلامی می شود.

طالبی با سنگین و حساس توصیف کردن وظایف قضات و کارگزاران نظام اسلامی گفت: باید برخود بیایم که خادم نظام اسلامی، ولایت و مذهب شیعه هستیم.

وی خدمت به نظام اسلامی که منتسب به امام زمان (ع) است را از افتخارات یک کارگزار اسلامی دانست و یاد آور شد: با برخورد کریمانه با مردم و خدمت صادقانه و بی منت شکر گزار این نعمت بزرگ باشیم.