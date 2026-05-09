مختومه شدن ۷۶ هزار فقره پرونده در ساری

به گزارش خبرگزاری مهر، علی کیانی در نشست صمیمی با کارکنان دادگستری شهرستان ساری با بیان اینکه الگو برداری از مکتب و سیره امام شهید حضرت آیت الله خامنه ای (ره) دستگاه قضایی را در مسیر اجرای عدالت علوی در جامعه سوق می دهد اظهارکرد: رهبر شهیدمان به ما درس ایستادگی، خدمت به مردم، پاکدستی و کار شبانه روزی را آموخت.

وی با اشاره به اینکه قوه قضاییه در سنگر قضاوت و خدمت رسانی به مردم نقش بزرگی دارد گفت: امام شهید امت در سالهای ریاست جمهوری و رهبری کل قوا با انواع مسائل داخلی و خارجی، ترورها، تحریم و سه جنگ تحمیلی روبرو بودند اما هیهات من الذله را معنا و لحظه ای از راه سید و سالار شهیدان غافل نشدند، بر همین اساس، مجموعه دادگستری در راه تحقق عدالت و امنیت در جامعه با تلاش و پشتکاری الهی در همان مسیر گام بر می دارد.

رئیس دادگستری شهرستان ساری در پایان سخنانش با اشاره به اهمیت تکریم ارباب رجوع وجلب رضایت مردم از عملکرد شبانه روزی و مثبت کارکنان این اداره در برخورد با مراجعین وتسریع در رسیدگی ها خصوصا در وقایع دیماه و جنگ های تحمیلی اخیر تقدیر کرد .