تنها سینمای جنوب شرق استان تهران 550 میلیون تومان فروخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ورامین، این سینما در سال 1347 تأسیس شده و گویا مالک اصلی آن فردی به نام "آزما" ست که سالها در خارج از کشور زندگی می کرده و به تازگی به ایران بازگشته است.

وی پس از بازگشت، به سراغ ملکش رفته و از دادگاه، تقاضای بازپس گیری سینما از یکی از نهادها را کرد که به کمک وکیلش بالاخره بعد از مدتی، موفق به دریافت حکم بازپس گیری شد.

حال پس از بسته شدن سینما "قدس" ورامین، بنری بزرگ روی سر در سینما آویزان شده که روی آن نوشته شده است " 6 دانگ ملک سینما قدس به فروش می رسد، لطفاً با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید."

550 میلیون تومان نقد / 20 تا 30 میلیون تخفیف هم دارد

خبرنگار مهر طی تماسی با یکی از شماره تلفنهای ثبت شده، جویای نحوه فروش و مختصات ملک شد.

فردی که پشت خط بود و خود را " قاسمی" معرفی کرد، گفت: این ملک 550 میلیون تومان قیمت گذاری کارشناسی شده و 20 تا 30 میلیون تومان هم جای تخفیف دارد.

وی افزود: این ملک 502 متر مربع زمین است که زیربنای آن هم همین مقدار است!

این پاسخگوی تلفن، گویا فراموش کرده که سینما، بالکن و اتاق فرمان و آپارات نیز دارد و اگر زمین 502 مترمربع است، پس بنا باید بیشتر از این مقدار باشد.

قاسمی اضافه کرد: البته شورای شهر و شهرداری اجازه تغییر کاربری نداده و هر کس این ملک را خریداری می کند، باید فکر تجاری سازی، برج و پاساژ را از سر به در کند.

شورای شهر ورامین اجازه تغییر کاربری را از مالک سلب کرد

در حالی که سکوت سنگینی از سوی مسئولان ارشد فرهنگی و اجرایی شهرستان ورامین در این خصوص حکمفرماست، تنها شورای شهر و شهرداری ورامین است که یک تنه ایستاده و طی مصوبه ای ویژه، اجازه تغییر کاربری را از مالک سلب کرده است.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر در گفتگو با خبرنگار مهر در ورامین گفت: بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر ورامین، اجازه صدور تغییر کاربری ملک مذکور از شهرداری سلب شده است.

بهزاد حسینی افزود: شورای اسلامی شهر و شهرداری ورامین مخالفت شدید خود را با هرگونه تغییر کاربری این ملک از فرهنگی به کاربری های دیگراعلام نموده اند.

وی خاطرنشان کرد: شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین آمادگی دارد در صورت تمایل مالک یا مالکان در زمینه حفظ سینما و توسعه کمی و کیفی آن، همکاری ویژه‌ای نماید.

به هر تقدیر، پیگیریهای مهر تا رسیدن به نتیجه نهایی و گشایش مجدد سینما "قدس" ورامین که تنها سینمای جنوب شرق استان تهران است، ادامه خواهد داشت.

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گزارش و عکس: علیرضا مهدی زاده