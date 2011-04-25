  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۱:۰۵

30 هزار لیتر گازوئیل قاچاق در بندر چابهار کشف شد

30 هزار لیتر گازوئیل قاچاق در بندر چابهار کشف شد

زاهدان - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان چابهار گفت: 30 هزار لیتر گازوئیل قاچاق از دو فروند لنج صیادی در آبهای دریای عمان در بندر چابهار کشف و ضبط شد.

موسی کیخا در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان، اظهار داشت: در این رابطه سه نفر دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.

وی گفت: قاچاقچیان قصد داشتند این مقدار گازوئیل را از راه دریا به کشورهای همسایه ارسال کنند.

وی افزود: همچنین از هشت فروند لنج صیادی در آبهای دریای عمان در بندر چابهار60 هزار لیتر گازوئیل قاچاق در هفته گذشته کشف و 9 نفر نیز دستگیر و تحویل مقام قضایی شدند.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی چابهار بیان داشت: این قاچاقچیان اعتراف کردند طی فروردین ماه امسال  70 هزار لیتر گازوئیل را بطور قاچاق از طریق دریا به خریداران کشورهای خارجی فروخته اند.

کد مطلب 1296753

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها