30 هزار لیتر گازوئیل قاچاق در بندر چابهار کشف شد

موسی کیخا در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان، اظهار داشت: در این رابطه سه نفر دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.
وی گفت: قاچاقچیان قصد داشتند این مقدار گازوئیل را از راه دریا به کشورهای همسایه ارسال کنند.
وی افزود: همچنین از هشت فروند لنج صیادی در آبهای دریای عمان در بندر چابهار60 هزار لیتر گازوئیل قاچاق در هفته گذشته کشف و 9 نفر نیز دستگیر و تحویل مقام قضایی شدند.
رئیس اداره تعزیرات حکومتی چابهار بیان داشت: این قاچاقچیان اعتراف کردند طی فروردین ماه امسال 70 هزار لیتر گازوئیل را بطور قاچاق از طریق دریا به خریداران کشورهای خارجی فروخته اند.
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