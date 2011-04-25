بزرگترین پرچم صلح و دوستی جهان در بهشهر رونمایی می شود

محمد رضا مومنی در گفتگو با خبر نگار مهر، طول این پرچم را 60 متر عنوان کرد و افزود: ساخت پرچم صلح و دوستی 18 ماه زمان برده است.

وی در خصوص هزینه این طرح، افزود: بیش از چهار میلیون تومان برای ساخت این پرچم هزینه شده است که برای ثبت در گینس بیش از 15 میلیون تومان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهشهر هزینه کرده است.

مومنی، درباره هدف از اجرای این طرح توسط دانشگاه، اظهار داشت: هدف اصلی جمعیت هلال احمر اشاعه فرهنگ صلح و دوستی توسط ایران است، ایران منادی صلح و دوستی است و می خواهیم در تمامی عرصه ها یک نماد داشته باشیم.

دبیر کانون دانشجویی جمعیت هلال احمر دانشگاه آزاد بهشهر با بیان اینکه پرچم صلح و دوستی از حرم تا حرم حمل می شود، خاطرنشان کرد: این پرچم از حرم مطهر امام خمینی (ره) تا حرم امام رضا (ع) به صورت نمادین به نمایش در خواهد آمد.

مومنی زمان پرده برداری از این پرچم را 19 اردیبهشت اعلام کرد: این مراسم با حضور نماینده گینس از تهران و مقامات استانی و شهرستانی در محوطه دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهشهر برگزار و پرده برداری از پرچم صلح و دوستی انجام می شود.

وی در خصوص طراحی بر روی پرچم، یاد آور شد: سه رنگ مقدس پرچم جمهوری اسلامی ایران پس زمینه (بک گراند) این پرچم را تشکیل می دهد، در قلب این پرچم منشور کوروش کبیر و ترجمه های متن کوروش کبیر در دو طرف پرچم صلح و دوستی حکاکی شده است.

مومنی با بیان اینکه دو کبوتر در این پرچم به چشم می خورد، گفت: دو کبوتر منشور کوروش کبیر را به سمت معنویت و نور هدایت می کنند.

دبیر کانون دانشجویی جمعیت هلال احمر دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهشهر اظهار داشت: بزرگترین پرچم صلح و دوستی جهان بر سر درب صلیب سرخ در ژنو نصب خواهد شد.