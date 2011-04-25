فقر آموزش مشکل روابط عمومیهای هرمزگان/ شورای روابط عمومی در بوته نقد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، روابط عمومیها یکی از بخشهای مهم یک سازمان و یا نهاد محسوب می شوند و در واقع می توان روابط عمومی را قلب تپنده یک سازمان دانست.

در استان هرمزگان با وجود اینکه سالهاست شورای هماهنگی روابط عمومیها تشکیل شده اما متاسفانه روابط عمومیها در استان هرمزگان با مشکلات فراوانی در زمینه های مختلف مواجه هستند.

بسیاری از مدیران در هرمزگان به خوبی با کار روابط عمومیها آشنایی ندارند و فقر آموزشی هم یکی دیگر از مشکلات اساسی روابط عمومیها در هرمزگان است در حالیکه متاسفانه شورای روابط عمومیها در چند سال اخیر هیچگونه پیشرفتی در پی نداشته است و حتی با تغییرات صورت گرفته در شورای روابط عمومیها هنوز مشکلات روابط عمومیها پا برجا مانده است.

شورای روابط عمومیها از کارهای تشریفاتی دست بردارد

مهدی نیرومند مسئول روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس در خصوص وضعیت شورای هماهنگی روابط عمومی های استان هرمزگان گفت: این شورا از 15 سال پیش در استان هرمزگان تشکیل شده و در چند دوره از فعالیت خود کارهای بسیار خوبی را انجام داده است.

وی افزود: در سالهای اخیر که مسئولیت ریاست این شورا بر عهده روابط عمومی استانداری گذاشته شده برنامه های آموزشی که در دوره های گذشته توسط این شورا برگزار شده بود دیگر برگزار نشده است.

نیرومند با اشاره به اینکه باید تفکرات جمعی بر این شورا حاکم باشد نه تمایلات شخصی، بیان داشت: شورای روابط عمومیها در حال حاضر با مشکل تشریفاتی بودن مواجه است و در یکسال گذشته هیچ برنامه آموزشی برای ارتقای روابط عمومیها توسط این شورا برگزار نشده است.

مسئول روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان ادامه داد: بخش روابط عمومی در سازمانهای استان هرمزگان دارای مشکلات بسیار زیادی است و باید تحول بزرگی در روابط عمومیهای هرمزگان به وجود بیاید.

وی افزود: شورای هماهنگی روابط عمومیهای هرمزگان باید از کارهای تشریفاتی دست بردارد و مشکلات ساختاری روابط عمومی ها را برطرف کند.

مرتضی ضعیفی مسئول روابط عمومی شرکت مخابرات هرمزگان در خصوص وضعیت روابط عمومیها در هرمزگان به خبرنگار مهر در بندرعباس گفت: نگرش مدیران به روابط عمومی ها در هرمزگان نگرش درستی نیست و به همین دلیل افراد زیادی حاضر نیستند در این قسمت مشغول به کار شوند.

وی با اشاره به رویکرد مثبت شورای روابط عمومیهای هرمزگان، بیان داشت: از زمان حضور آقای خادمی در این شورا کمیته های خوبی در شورای روابط عمومی ها تشکیل شده و چندین دوره آموزشی خوب هم برگزار شده است.

ضعیفی در خصوص عملکرد روابط عمومی استانداری هرمزگان گفت: عملکرد روابط عمومی استانداری هرمزگان در مجموع در سال جاری رضایت بخش بوده و در بعد سازمانی روابط عمومی استانداری توانسته موفق عمل کند.

مسئول روابط عمومی شرکت مخابرات هرمزگان افزود: اما روابط عمومی استانداری هرمزگان نتوانسته در تعامل با رسانه های هرمزگان موفق عمل کند و در این بخش نمره قبولی را نمی گیرد.

هیچ نهادی برای حمایت از روابط عمومی ها در هرمزگان وجود ندارد

مورس خیرنیک مسئول روابط عمومی سازمان مسکن و شهرسازی هرمزگان در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس، اظهار داشت: من به عنوان مسئول روابط عمومی یکی از سازمانهای دولتی هرمزگان اصلا در جریان تشکیل شورای هماهنگی روابط عمومی های هرمزگان نیستم و هیچ نامه و یا مصوبه ای در این خصوص از سوی روابط عمومی استانداری هرمزگان برای من ارسال نشده است.

وی با اشاره مشکلات فراوان روابط عمومی ها در هرمزگان، بیان داشت: متاسفانه روابط عمومی های هرمزگان هیچ نهاد و یا صنف واحدی ندارند که از آنها حمایت کند تا مسئولان روابط عمومی ها بتوانند مشکلات خود را در آنجا بیان کنند.

خیرنیک افزود: متاسفانه خیلی از مدیران و مسئولان با کار روابط عمومی آشنایی ندارند و فکر می کنند که کار روابط عمومی فقط تهیه بنر و یا ارسال خبر است در حالیکه کار یک روابط عمومی بسیار گسترده تر است.

مسئول روابط عمومی سازمان مسکن و شهر سازی هرمزگان عنوان کرد: اگر شورای روابط عمومی ها در هرمزگان تشکیل شده متاسفانه این شورا تاکنون نتوانسته به وظایف خود به خوبی عمل کند.

روابط عمومیها گوشت قربانی دستگاههای اجرایی هستند

فاطمه نوروزیان مسئول روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در خصوص شورای روابط عمومی های هرمزگان به خبرنگار مهر در بندرعباس گفت: من حدود هفت ماه است که مسئولیت روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی را برعهده دارم و در این مدت هیچ نامه ایی در خصوص جلسات این شورا برای ما ارسال نشده و مسئول این شورا هم با من تماسی نداشته است.

وی با اشاره به فشار کاری بسیار زیاد روابط عمومی ها عنوان کرد: روابط عمومی ها گوشت قربانی دستگاههای اجرایی هستند که از هر طرف به آنها فشار وارد می شود و متاسفانه برخی مدیران هم جایگاه روابط عمومی و وظایف روابط عمومی را به خوبی نمی شناسند.

نوروزیان با بیان اینکه روابط عمومی ها می توانند بازوی توانمند مدیران باشند، بیان داشت: روابط عمومی استانداری هرمزگان باید از روابط عمومی های ادارات استان هرمزگان حمایت بیشتری کند و پشتیبان آنها باشد.

مسئول روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان تاکید کرد: تشکیل شورای روابط عمومی ها در هرمزگان آن هم با حضور مسئولان روابط عمومی تمامی سازمانها و نهادها می تواند کمک بسیار زیادی به پیشرفت روابط عمومی ها کند و روابط عمومی ها می توانند بسیاری از مشکلات خود را در این شورا مطرح کنند.

وی ادامه داد: برگزاری دوره های آموزشی یکی از مهمترین کارهایی است که باید شورای روابط عمومی های هرمزگان انجام دهد.

به گزارش مهر، در واقع می توان گفت که شورای روابط عمومی های هرمزگان از بدو راه اندازی تا کنون نتوانسته به خصوص در یک سال گذشته موفق عمل کند و متاسفانه روابط عمومی ها در هرمزگان با مشکلات ساختاری مواجه هستند که باید بیشتر مورد توجه و پیگیری قرار گیرد.