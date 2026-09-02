به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی شامگاه چهارشنبه در ادامه برنامههای سفر خود به قم با حجتالاسلاموالمسلمین اکبر اجاقنژاد، تولیت مسجد مقدس جمکران دیدار کرد و درباره روند فعالیتهای آموزشوپرورش در شرایط جنگی کشور و برنامههای پیشبینیشده برای سال تحصیلی جدید توضیح داد.
وی با ارائه گزارشی از اقدامات آموزشوپرورش در این شرایط، به برنامههای ویژه آغاز سال تحصیلی جدید اشاره کرد و افزود: این برنامهها با محوریت رهبر شهید انقلاب و شهدای دانشآموز برگزار میشود و یاد و نام شهدای مدرسه میناب نیز در این برنامهها مورد توجه قرار خواهد گرفت.
در ادامه، تولیت مسجد مقدس جمکران از تلاشهای انجامشده برای ارتقای وضعیت آموزشی و تربیتی دانشآموزان، بهویژه در شرایط جنگی کشور، تقدیر کرد.
حجتالاسلاموالمسلمین اجاقنژاد آموزشوپرورش را نهادی اثرگذار در تحولات کشور دانست و گفت: این مجموعه علاوه بر مأموریت آموزشی، در شکلگیری فرهنگ و هویت نسل جوان نقش مهمی بر عهده دارد.
وی بر ضرورت توجه جدی به فرهنگسازی در حوزههایی همچون حجاب و عفاف و سبک زندگی تأکید کرد و افزود: توجه به موضوعات فرهنگی متناسب با نیازهای نسل جوان باید در کنار فعالیتهای آموزشی و تربیتی مورد اهتمام قرار گیرد.اگر بخواهی، میتوانم همین نسخه را یک درجه حرفهایتر و در سبک دقیقتر خروجیهای سیاسی ـ اجتماعی مهر هم تنظیم کنم.
قم- وزیر آموزشوپرورش از اجرای برنامههای ویژه آغاز سال تحصیلی جدید با محوریت رهبر شهید انقلاب و شهدای دانشآموز، بهویژه شهدای مدرسه میناب خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی شامگاه چهارشنبه در ادامه برنامههای سفر خود به قم با حجتالاسلاموالمسلمین اکبر اجاقنژاد، تولیت مسجد مقدس جمکران دیدار کرد و درباره روند فعالیتهای آموزشوپرورش در شرایط جنگی کشور و برنامههای پیشبینیشده برای سال تحصیلی جدید توضیح داد.
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