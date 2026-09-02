به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی شامگاه چهارشنبه در ادامه برنامه‌های سفر خود به قم با حجت‌الاسلام‌والمسلمین اکبر اجاق‌نژاد، تولیت مسجد مقدس جمکران دیدار کرد و درباره روند فعالیت‌های آموزش‌وپرورش در شرایط جنگی کشور و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای سال تحصیلی جدید توضیح داد.



وی با ارائه گزارشی از اقدامات آموزش‌وپرورش در این شرایط، به برنامه‌های ویژه آغاز سال تحصیلی جدید اشاره کرد و افزود: این برنامه‌ها با محوریت رهبر شهید انقلاب و شهدای دانش‌آموز برگزار می‌شود و یاد و نام شهدای مدرسه میناب نیز در این برنامه‌ها مورد توجه قرار خواهد گرفت.



در ادامه، تولیت مسجد مقدس جمکران از تلاش‌های انجام‌شده برای ارتقای وضعیت آموزشی و تربیتی دانش‌آموزان، به‌ویژه در شرایط جنگی کشور، تقدیر کرد.



حجت‌الاسلام‌والمسلمین اجاق‌نژاد آموزش‌وپرورش را نهادی اثرگذار در تحولات کشور دانست و گفت: این مجموعه علاوه بر مأموریت آموزشی، در شکل‌گیری فرهنگ و هویت نسل جوان نقش مهمی بر عهده دارد.



وی بر ضرورت توجه جدی به فرهنگ‌سازی در حوزه‌هایی همچون حجاب و عفاف و سبک زندگی تأکید کرد و افزود: توجه به موضوعات فرهنگی متناسب با نیازهای نسل جوان باید در کنار فعالیت‌های آموزشی و تربیتی مورد اهتمام قرار گیرد.اگر بخواهی، می‌توانم همین نسخه را یک درجه حرفه‌ای‌تر و در سبک دقیق‌تر خروجی‌های سیاسی ـ اجتماعی مهر هم تنظیم کنم.