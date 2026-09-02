مجیدی: درآمد وقف باید دوباره به سفره مردم بازگردد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید مصطفی مجیدی چهارشنبه شب در جمع اصحاب رسانه با تشریح بخشی از اقدامات و پروژه‌های اقتصادی اداره‌کل اوقاف و امور خیریه استان قزوین اظهار کرد: وقف در نگاه جدید، صرفاً یک سنت خیرخواهانه نیست، بلکه می‌تواند به یک ظرفیت اقتصادی مؤثر برای ایجاد اشتغال، تولید ثروت و ارائه خدمات اجتماعی تبدیل شود.

وی با اشاره به برخی پروژه‌های اقتصادی در دست اجرای اوقاف افزود: یکی از این طرح‌ها پرورش ماهی سی‌باس در قفس در خلیج فارس است که با سرمایه‌گذاری حدود ۲ همت در بندر دلوار استان بوشهر در حال احداث است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین ادامه داد: سازمان اوقاف در حال حاضر سهم قابل توجهی از تولید ماهی در قفس کشور را در اختیار دارد و در این پروژه، چرخه تولید از حوزه مولد و بچه‌ماهی تا پرورش و عرضه محصول مورد توجه قرار گرفته است.

سرمایه‌گذاری اوقاف قزوین در فناوری خودروی برقی

مجیدی با اشاره به حمایت اوقاف استان قزوین از یک مجموعه دانش‌بنیان گفت: برای نخستین‌بار در جهان، مجموعه‌ای از جوانان نخبه قزوینی روی فناوری ساخت خودروی تمام‌برقی بدون نیاز به شارژ متعارف کار می‌کنند که مراحل ساخت قطعات آن آغاز شده است.

وی تصریح کرد: حدود ۶ ماه است که ساخت قطعات این خودرو آغاز شده و امیدواریم طی ۶ تا هفت ماه آینده امکان ارائه این محصول فراهم شود.

مجیدی همچنین از سهامداری اوقاف قزوین در این طرح خبر داد و گفت: اوقاف استان قزوین با حمایت از این مجموعه دانش‌بنیان، ۱۵ درصد از مالکیت معنوی این پروژه را در اختیار دارد.

احداث نخستین کارخانه سوپرآلیاژ نیکل کشور در قزوین

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین یکی دیگر از طرح‌های مهم این مجموعه را راه‌اندازی کارخانه سوپرآلیاژ نیکل عنوان کرد و گفت: این محصول کاربردهای مهم و حساسی در کشور دارد و برای نخستین‌بار قرار است کارخانه تولید سوپرآلیاژ نیکل با همکاری یک شرکت دانش‌بنیان در استان قزوین ایجاد شود.

وی افزود: برای استقرار این کارخانه، دو گزینه در شهرک صنعتی البرز و شهرک صنعتی کاسپین در حال بررسی است و سرمایه‌گذاری فاز نخست این طرح، بدون احتساب زمین، حدود ۲۵۰ میلیارد تومان برآورد شده است.

مجیدی ادامه داد: فاز تکمیلی این کارخانه ظرفیت تولید حدود ۱۰ هزار تن در سال را خواهد داشت و مجموع سرمایه‌گذاری مورد نیاز با احتساب زمین و زیرساخت‌ها حدود ۴۵۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

ایجاد شهرک انرژی در قزوین

وی همچنین به فعالیت‌های اوقاف در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر اشاره کرد و گفت: چهار نیروگاه خورشیدی در استان قزوین ایجاد شده و برای اجرای یک نیروگاه سه مگاواتی در شهرستان بویین‌زهرا نیز اقدامات لازم انجام شده است.

مدیرکل اوقاف استان قزوین افزود: به دلیل فاصله حدود سه کیلومتری از پست انتقال برق، اجرای این پروژه با مشکل مواجه شده بود که در جریان نمایشگاه دستاوردهای وقف، استاندار قزوین دستور بررسی مجدد موضوع را صادر کرد.

مجیدی از مطالعه روی زمینی به مساحت حدود ۴۶۰ هکتار برای ایجاد زیرساخت شهرک انرژی خبر داد و گفت: در صورت تأیید مطالعات، این ظرفیت می‌تواند زمینه سرمایه‌گذاری موقوفات و بخش خصوصی در حوزه انرژی را فراهم کند.

۱۶۰ میلیارد تومان هزینه برای خدمات فرهنگی و اجتماعی

وی با اشاره به عواید موقوفات استان اظهار کرد: از ابتدای فروردین تا پایان مردادماه سال جاری، حدود ۱۶۰ میلیارد تومان از محل درآمد موقوفات برای اجرای خدمات فرهنگی و اجتماعی هزینه شده است.

مجیدی تأکید کرد: فلسفه این سرمایه‌گذاری‌ها آن است که دارایی‌های موقوفه با ایجاد ارزش افزوده، در نهایت به جامعه بازگردد و بخشی از نیازهای مردم، به‌ویژه اقشار نیازمند، از این محل تأمین شود.

ثبت ۵۲۳ وقف جدید پس از انقلاب در قزوین

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین با اشاره به سابقه وقف در این استان گفت: در قزوین حدود ۸۳۰ موقوفه وجود دارد و قدیمی‌ترین موقوفات استان، سابقه‌ای بسیار طولانی دارند.

وی افزود: بر اساس اسناد موجود، از سال ۱۳۱۶ تا ۱۳۵۷ موقوفه جدیدی در استان به ثبت نرسیده است، در حالی که از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون ۵۲۳ موقوفه جدید در قزوین به ثبت رسیده است.

مجیدی همچنین از وقف جدید ۲۵۰ میلیارد تومانی یکی از واقفان قزوینی خبر داد و گفت: این وقف توسط «عبدالرحمان رحیمی»، از اهالی روستای جهان‌آباد افشار که ساکن فرانسه است، انجام شده و بخشی از آن برای امور فرهنگی، مذهبی و اجتماعی اختصاص یافته است.

وی ادامه داد: این موقوفه شامل یک باب خانه برای احداث حسینیه، چند قطعه زمین زراعی، باغ، خانه مسکونی، مغازه و املاک دیگری در قزوین و تهران است و عواید آن برای برگزاری برنامه‌های مذهبی، فرهنگی، آموزشی و حمایت از اهالی روستا اختصاص خواهد یافت.

توسعه «شمیم خدمت» برای اشتغال زنان سرپرست خانوار

مجیدی با اشاره به برنامه‌های اجتماعی اوقاف برای حمایت از اشتغال نیز اظهار کرد: یکی از برنامه‌های مورد تأکید در استان، طرح «شمیم خدمت» است که با هدف توانمندسازی افراد، به‌ویژه زنان سرپرست خانوار، اجرا می‌شود.

وی افزود: در این طرح، امکانات و ابزارهای مورد نیاز در اختیار افراد قرار می‌گیرد و آموزش، سفارش‌گیری و فروش محصولات نیز مورد حمایت قرار می‌گیرد تا افراد بتوانند از طریق مهارت خود درآمد پایدار ایجاد کنند.

مدیرکل اوقاف استان قزوین از راه‌اندازی بازارچه دائمی برای عرضه محصولات این افراد خبر داد و گفت: تلاش می‌کنیم محلی مناسب در مرکز شهر برای عرضه رایگان محصولات تولیدکنندگان خانگی فراهم شود.

موقوفات قزوین در مسیر سنددار شدن کامل

مجیدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت اسناد موقوفات استان گفت: قزوین از استان‌های دارای وضعیت مطلوب در زمینه اسناد موقوفات است و حدود ۹۷ درصد رقبات موقوفات استان دارای سابقه ثبتی و سند هستند.

وی خاطرنشان کرد: تنها حدود سه درصد از رقبات موقوفه استان فاقد سند هستند که تعیین تکلیف آنها نیز با همکاری سازمان اوقاف و سازمان ثبت اسناد و املاک در حال پیگیری است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین در پایان گفت: امیدواریم با تکمیل فرآیندهای ثبتی، جشن سنددار شدن موقوفات استان قزوین را برگزار کنیم.