84 مدرسه خیرساز یزد نیمه کاره است/ احداث یک سوم مدارس توسط خیران

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، حمیدرضا محمدی صبح شنبه در نشستی خبری اظهار داشت: در مجموع 139 مدرسه نیمه تمام خیرساز در استان یزد وجود دارد که 55 مورد از آنها تا پایان سال گذشته تکمیل و تحویل آموزش و پرورش شد و بقیه پروژه‌ها نیز به تدریج تکمیل و بهره‌ برداری می‌شود.

وی همچنین با اشاره به اینکه هم ‌اکنون دو هزار و 200 مدرسه در سطح استان وجود دارد، افزود: یک سوم این فضاها توسط خیران مدرسه‌ ساز ایجاد شده است.

563 کلاس درس در یزد تخریب و بازسازی می شود

محمدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به طرح تخریب و بازسازی مدارس در سطح کشور بیان داشت: در استان یزد نیز در مجموعباید سه هزار و 62 کلاس درس تخریب و بازسازی شود که تاکنون مجوز تخریب و بازسازی 927 کلاس صادر شده است.

محمدی بیان داشت: از 927 کلاس یاد شده، تا پایان سال گذشته 563 کلاس درس در قالب 30 مدرسه در مساحتی بالغ بر 9 هزار و 530 مترمربع تخریب شده که بخشی از آنها تکمیل و برخی دیگر هنوز در دست اجراست.

وی یادآور شد: در حال حاضر کار تخریب و بازسازی 313 کلاس درس در استان یزد در قالب این طرح به پایان رسیده است.

22 مدرسه اول مهرماه امسال تحویل آموزش و پرورش می شود

وی همچنین از تکمیل و افتتاح 22 فضای آموزشی در استان یزد در آغاز سال تحصیلی خبر داد و افزود: اگر اعتبارات تجهیز و ساخت مدارس افزایش یابد، تعداد پروژه‌ های بیشتری در اول مهرماه تحویل آموزش و پرورش داده می‌ شود.

محمدی با بیان اینکه در استان یزد هم‌ اکنون به 250 نمازخانه در مدارس استان نیاز است، خاطرنشان کرد: این تعداد نمازخانه در سفر سوم هیئت دولت به استان یزد تصویب شد که در صورت تامین اعتبار به ترتیب اولویت ایجاد خواهد شد.

وی ادامه داد: اولویت در ساخت نمازخانه در مدارس ابتدا با دبیرستان‌ های دخترانه است.

محمدی یادآور شد: سال گذشته نیز 37 نمازخانه در مدارس استان یزد به زیباترین شکل ممکن ایجاد و احداث شد که 25 مورد آن در پایان سال گذشته تحویل مدارس شد و 12 مورد دیگر نیز تا اول مهرماه تکمیل و بهره‌ برداری می‌شود.

بنیاد برکت هشت مدرسه در استان یزد احداث کرد

محمدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری جشنواره خیران مدرسه‌ ساز در 22 اردیبهشت‌ ماه جاری بیان داشت: این جشنواره هر سال به منظور تجلیل از خیران مدرسه‌ ساز برگزار می شود.

وی با بیان اینکه هر سال در این جشنواره‌ ها تعهدات قابل توجهی برای احداث مدرسه از سوی خیران و بنیادهای مختلف ارائه می‌شود، افزود: سال گذشته بنیاد برکت تعهد ساخت هشت مدرسه در استان را داد که همه آنها احداث شده است که آخرین مدرسه این بنیاد در روستای اسفندآباد ابرکوه راه‌ اندازی شد.