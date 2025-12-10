دهقان: صنعت و معدن یزد بیشترین تسهیلات ارزان‌ قیمت را جذب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد دهقان منشادی در نشست کارگروه تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ که در استانداری یزد برگزار شد، اظهار کرد: بانکهای استان بیشترین میزان پرداخت تسهیلات ارزان قیمت در حوزه اشتغالزایی و تولید استان را به خود اختصاص دادهاند.
وی افزود: بخش صنعت و معدن استان یزد بیشترین منابع این تسهیلات را جذب کرده است.
وی ادامه داد: در حوزه جذب منابع، بخشهای میراث فرهنگی و کشاورزی نیز عملکرد قابل توجهی داشتهاند و در میان بانکها سه بانک در جایگاه اول، دوم و سوم پرداخت تسهیلات قرار دارند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان یزد تصریح کرد: دستگاههای استانی وزارت بهداشت و درمان، علوم و تحقیقات و معاونت علمی ریاست جمهوری توانستهاند ۱۰۰ درصد سهمیه تسهیلات خود را جذب کنند.
