به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مهدی دهقان ظهر چهارشنبه در مجمع بسیجیان قروه بیان کرد: در سطح شهرستان سازوکار مناسبی برای جذب نخبگان به مساجد وجود ندارد و این موضوع ریشه در مشکلاتی مانند تشکیل نشدن خانه عالم، نبود حمایت کافی از روحانیون، کمبود امکانات و ضعف در زیباسازی محیط داخلی مساجد دارد.
وی توضیح داد: فضای برخی مساجد بهگونهای نیست که نمازگزار هنگام ورود احساس آرامش و آمادگی برای عبادت پیدا کند و تأکید کرد: تنها تکیه بر کمکهای مردمی با توجه به شرایط اقتصادی، پاسخگوی نیازهای مساجد نیست و بخشی از این کمبودها باید با اعتبارات دولتی جبران شود.
وی از عدم پشتیبانی کافی دولت از مساجد و نخبگان نیز بهعنوان یکی از چالشهای جدی نام برد و اظهار داشت: حضور مسئولان در مساجد کمرنگ است و نخبگان نیز کمتر در امور مسجد مشارکت داده میشوند.
دهقان همچنین ساختار اداریِ مرتبط با موقوفات را هزینهبر و ناکارآمد دانست و گفت که این بخش نیز قادر نیست نیازهای مساجد را پوشش دهد.
وی در ادامه مجموعهای از راهکارها را برای جذب و فعالسازی ظرفیت نخبگان برشمرد و نخستین راهکار را دعوت محترمانه و هدفمند از نخبگان محلی دانست.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی قروه توضیح داد: در هر محله پزشکان، مهندسان و اساتید دانشگاه زندگی میکنند و حضور همین افراد در مسجد میتواند جایگاه مسجد را ارتقا دهد.
وی راهکار دیگر را برگزاری نشستها و کرسیهای آزاداندیشی عنوان کرد و گفت: انتقال این جلسات از مدارس و دانشگاهها به فضای مسجد، موجب رونق فرهنگی مسجد خواهد شد.
حجتالاسلام دهقان تأکید کرد: مساجد باید فراتر از عبادتگاه دیده شوند چراکه در صدر اسلام بسیاری از امور اجتماعی از طریق مسجد اداره میشد و همین رویکرد امروز نیز میتواند در قالب کارگروههای تخصصی احیا شود.
وی اشاره کرد: بسیاری از روانشناسان، پزشکان و حقوقدانانی که در محله زندگی میکنند میتوانند بهصورت دورهای خدمات مشاورهای رایگان در مسجد ارائه دهند و این کار علاوه بر رفع نیازهای محلی، سطح اعتماد عمومی را نیز افزایش میدهد.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی قروه یکی دیگر از راهکارها را چهرهسازی مثبت از نخبگان در برنامههای مسجد معرفی کرد و یادآور شد: معرفی کوتاهمدت این افراد در مراسمها میتواند هم باعث تقویت جایگاه آنان شود و هم انگیزهای برای دیگر جوانان و نوجوانان ایجاد کند.
وی همچنین بر ضرورت شناسایی و جذب استعدادهای جوان در حوزههایی مانند خطاطی، قرائت و مداحی تأکید کرد و گفت: این استعدادها در مدارس شکل میگیرد اما در محلات کمتر دیده میشود و مسجد میتواند این ظرفیتها را ساماندهی کند.
حجتالاسلام دهقان همکاری جدیتر میان مساجد و دانشگاهها و مراکز فرهنگی را یک ضرورت دانست و بیان کرد: نبود این ارتباط موجب شده ظرفیتهای علمی و فرهنگی بهطور کامل در خدمت مسجد قرار نگیرد، درحالیکه برگزاری کارگاهها، نشستها و برنامههای علمی در کنار مسجد میتواند اثرگذاری بالایی داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه ایجاد فضای محترمانه، صمیمی و بانشاط در مسجد میتواند نقش مهمی در جذب نخبگان داشته باشد، بر لزوم بهبود ارتباط هیئت امنا و امام جماعت با مردم تأکید کرد.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی قروه توضیح داد: بخشی از چالشهای مساجد تنها از مسیر اعتبارات دولتی قابل حل است؛ از جمله تجهیز خانههای عالم و تأمین امکانات موردنیاز مساجد.
دهقان بیان کرد: بسیاری از مساجد شهرستان حتی یک وسیله مناسب برای اردوهای نوجوانان در اختیار ندارند و اگر تجهیزاتی مانند اقلام ورزشی یا امکانات برنامههای فرهنگی فراهم شود، فعالیت مساجد بهمراتب مؤثرتر خواهد شد.
