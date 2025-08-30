۹۸ مدرسه در مازندران در حال ساخت است؛ مدارس کانکسی نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا دادبود شامگاه شنبه در حاشیه افتتاح طرح‌های عمرانی و خدماتی شهرستان نکا با اشاره به وضعیت مدارس استان اظهار داشت: در حال حاضر مدرسه کانکسی مستقل در استان وجود ندارد و تنها تعدادی کانکس به‌عنوان فضای تکمیلی در مدارس استفاده می‌شود.

وی افزود: هدف ما توسعه مدارس در مناطقی است که تعداد دانش‌آموزان کم است و امکان ساخت مدرسه مستقل وجود دارد.

وی ادامه داد: مدارس فرسوده در سطح استان مشکلی جدی است و باوجود اختصاص اعتبارات قابل توجه، روند بازسازی این مدارس نیازمند شتاب بیشتری است.

معاون استاندار مازندران همچنین در خصوص پروژه‌های نهضت عدالت آموزشی در استان تصریح کرد: در حال حاضر ۹۸ مدرسه در سطح استان در حال ساخت است و پیش‌بینی می‌شود تا آغاز مهرماه، ۱۲ مدرسه دیگر نیز افتتاح شود.

وی همچنین به پروژه‌های شهری اشاره کرد و گفت: پروژه‌های متعددی در حوزه شهری فعال هستند که برخی از آن‌ها نیاز به تمرکز بیشتری دارند. تمرکز اصلی تا پایان سال بر تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام خواهد بود.

دادبود در پایان افزود: پس از هفته دولت، دوره جدید مدیریتی در استان آغاز می‌شود و مدیران با هماهنگی بیشتر و برنامه‌ریزی دقیق، گام‌های مؤثری در تکمیل پروژه‌ها خواهند برداشت.