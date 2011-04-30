به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد باقری با اشاره به آمار فعالیت‌های اورژانس قم در یک هفته گذشته گفت: طی هفته گذشته هشت هزار و 323 مورد تماس در اورژانس 115 قم ثبت شده است.



وی با بیان اینکه ماموران اورژانس 115 قم در این مدت با انجام 860 ماموریت شهری و جاده‎ای به حادثه دیدگان تصادفات رانندگی امداد رسانی کرده‎اند، افزود: از این تعداد ماموریت انجام شده 293 حادثه مربوط به تصادفات شهری است و40 مورد دیگر نیز اختصاص به حوادث جاده‎ای استان دارد.



رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان تعداد کل مجروحان انتقالی به بیمارستان‌های استان را در حوادث شهری و جاده‌ای 175 مورد عنوان کرد و گفت: متأسفانه در این حوادث دو نفر جان خود را از دست داد.



باقری، برخورد زانتیا، پراید وعابر در کیلومتر پنج اتوبان تهران قم را از جمله حوادث هفته گذشته اعلام کرد و افزود: در این حادثه که ساعت 20:58 روز سه شنبه ششم اردیبهشت اتفاق افتاد، 3 نفر مجروح شدند.



وی حادثه دیگر را مربوط به واژگونی یک دستگاه خودروی پژو در کیلومتر هفت بعد از سلفچگان بسمت قم دانست و گفت: در این حادثه که ساعت 1:19 دقیقه بامداد چهارشنبه هفتم اردیبهشت به وقوع پیوست، یک نفر مجروح شدند و دو نفر نیز جان خود را از دست دادند.



رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان برخورد یک دستگاه خودروی پیکان و پژو در جاده گازران را یکی دیگر از حوادث مهم هفته گذشته اعلام کرد و گفت: در این حادثه که جمعه نهم اردیبهشت به وقوع پیوست 6 نفر مجروح شدند.



باقری تصریح کرد: مجروحان هریک از حوادث شهری و جاده ای پس از مداوای اولیه در محل با آمبولانس مورد نیاز به مراکز آموزشی و درمانی سطح شهر منتقل شدند.



رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان با اشاره به حساسیت ماموریت های اورژانس 115 در امداد رسانی به بیماران و حادثه دیدگان، از مردم خواست در خیابانها و مسیرهای برون شهری به هنگام مشاهده خودروهای امدادی مسیر را برای عبور این خودروها باز کنند.