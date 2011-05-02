"کیلان" دماوند؛ شهری با امکانات کمتر از یک روستا

به گزارش خبرنگار مهر در دماوند، کیلان از جمله قدیمی ترین شهرهای شهرستان دماوند و استان تهران محسوب می شود و موید این نکته نگاهی به تاریخ تاسیس شهرداری کیلان و همزمانی تبدیل این خطه به شهری مستقل با کلانشهری همچون تبریز و مرکز استانی مانند کرج است اما در حال حاضر امکانات این به ظاهر شهر شاید کمتر از یک روستا بوده و مردم آن از معضلاتی بی شمار رنج می برند.



شهر چهار هزار نفری کیلان با وسعتی بالغ بر دو هزار و 800 هکتار در فاصله 70 کیلومتری پایتخت، جنوب شرقی شهرستان دماوند و دامنه‌ بلندیهای "قره آقاج"(درخت سیاه) قرار دارد و همجواری با شهرستانهای پاکدشت، فیروزکوه و استان سمنان کیلان را به نقطه پایانی استان تهران مبدل ساخته است.



کیلان در گذشته های دور نه تنها مرکز تولید خشکبار کشور بلکه قطبی در زمینه صادرات اینگونه محصولات به دیگر نقاط جهان نیز بشمار می رفت و جمعیت آن روزهای کیلان امروز تا حد بسیاری تقلیل یافته و از بین رفتن درختان مثمر این کهن شهر را می توان عمده دلیل کوچ شاید به نوعی اجباری اهالی این آن قلمداد کرد.

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انگیزه های مضاعف برای ادامه تحصیل در مدارج بالای علمی را نیز شاید بتوان از دیگر دلایل جلای سرای پدری از سوی کیلانیها عنوان کرد و موید این نکته وجود اقشار تحصیل کرده بسیار در میان مردمان این شهر زیبای شهرستان دماوند است.



اما معضل بزرگ امروز یا به قولی ستاره دار شهر کیلان کمبود امکانات بهداشتی است و گرچه توجیهی که مسئولان بهداشتی شهرستان دماوند با تکیه بر میزان جمعیت ساکن در منطقه مسکونی مذکور پیرامون ایجاد امکانات بهداشتی ارائه می دهند با قوانین موجود همخوانی دارد اما وجود نزدیک به 50 معدن استخراج منابع زیرزمینی در نواحی اطراف کیلان و استقرار این شهر در مسیر جاده ای خطرناک و حادثه خیز لزوم ایجاد مرکزی بهداشتی شامل قابلیتهای ارائه خدمات فوریتهای پزشکی را توجیه خواهد ساخت.



رنج کیلانیها از کمبود امکانات رفاهی



از اهالی شهر کیلان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کیلان شهر امروز و دیروز نیست بلکه قدمت این شهر بر اساس یافته‌های تاریخی کاوشگران باستان شناس در مناطقی همچون "قلعه عسگر" به دوران پارینه سنگی نو باز می‌گردد.



وی ادامه داد: اما مردم این کهن شهر تاریخی با امکاناتی شبیه به یک روستا از مشکلات بسیاری رنج می برند و مسئولان جمعیت کم آن را دلیلی برای وضعیت موجود بیان می کنند.



از دیگر شهروندان کیلان با گلایه از کمبود امکانات درمانی در این شهر گفت: امکانات بهداشتی و درمانی کیلان متناسب با یک شهر نیست و وجود بیش از 50 معدن فعال، احداث طرحهای مسکونی در حواشی و وجود جاده ای خطرناک همگی از جمله مواردی است که بر لزوم ایجاد امکانات بهداشتی و درمانی در این شهر تاکیدی دوچندان دارد.



این شهروند کیلانی با اشاره به دیگر معضلات این شهر بیان داشت: خشکسالی معضل بزرگ کشاورزان این خطه است و درختان کهنسال مثمر که زمانی منبع تامین نیاز خشکبار بخشی از مردم جهان را برعهده داشت امروز از عهده تامین آب مورد نیاز خود نیز برنیامده، خشکیده اند و یا آهسته آهسته رو به نابودی پیش می روند.



بانویی خانه دار نیز قطعی مکرر برق را دیگر معضل کیلان خواند و افزود: متاسفانه سرقت کابلهای برق در کیلان به چندین وسیله الکتریکی اهالی این روستا خساراتی جدی وارد آورده است.



این بانوی خانه دار افزود: نیروی انتظامی و مامورین کلانتری کیلان تمام تلاش خود را برای مقابله با این بزه معطوف ساخته اند اما متاسفانه منطقه استحفاظی این نیرو، وسیع و تعداد ماموران گشت ناکافی است.



وی فقدان مراکز دانشگاهی را کاستی بزرگ کیلان دانست و گفت: تحصیل علم و کسب دانش در ردیف علایق مردمان کیلان قرار دارد و فقدان مراکز دانشگاهی در این شهر موجبات مهاجرت بسیاری از ساکنین آن را فراهم آورده است.



وضعیت نامناسب آسفالت معابر داخلی، فقدان امکانات تفریحی و ورزشی، معضل بیکاری و کمبود فرصتهای اشتغال از دیگر مشکلاتی بود که مردم دومین شهر شهرستان دماوند بدان اشاره کردند.



وجود پزشک تنها سه روز در هفته!



عضو شورای اسلامی شهر کیلان در جریان بازدید دکتر رامین نماینده مردم شهرستانهای دماوند و فیروزکوه و دیدار با خانواده شهدا این شهر که همراهی بخشدار بخش مرکزی، اعضای شورای اسلامی بخش و مسئولان بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان دماوند را نیز بدنبال داشت طی سخنانی خاطرنشان کرد: جمعیت پنج هزار نفری شهر کیلان در گذر زمان، کوچ مردم بر اثر فقدان امکانات رفاهی و بی مهری مسئولان حال به کمترین حد آمار خود رسیده است.



ناصر پیرمردی ادامه داد: کیلان در گذشته دارای بیمارستانی شبانه روزی بود اما امروزه پزشک این شهر تنها سه روز از هفته را در مرکز بهداشت و درمان این شهر می گذراند و مردم برای معالجه بیماران خود مجبور به طی مسافتهای طولانی تا ایوانکی یا دماوند هستند.



این مسئول با اشاره به خطرات حواشی کیلان اظهار داشت: شاید جمعیت امروز کیلان توجیهی برای احداث و راه اندازی مراکز درمانی شبانه روزی نباشد اما وجود بیش از 50 معدن سانحه خیز و استقرار کیلان در مسیر جاده ای خطرساز نیاز به ایجاد مرکز فوریتهای پزشکی را به مسئولان گوشزد می کند.

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فقدان گورستان از دیگر کاستیهایی بود که وی بدان اشاره کرد و افزود: معضل مکان یابی منطقه ای مناسب جهت کاربری گورستانی معضل هر پنج شهر شهرستان دماوند است اما این زمین در کیلان مشخص شده و انتظار شهروندان همکاری و مساعدت مسئولان ذیربط طی مراحل قانونی آتی خواهد بود.



کیلان، شهر بی شهردار



پیرمردی کیلان را شهری بدون شهردار خواند و گفت: به هر روی شهردار پیشین کیلان رفت و نزدیک به دو ماه است که فردی برای تصدی این پست از سوی شورای اسلامی شهر معرفی شده اما همچنان مراحل اداری این امر مهم در نهادهای فرادستی به کندی طی می شود درحالیکه فصول کاری کیلان بدلیل برودت دمای هوای شمالشرق استان تهران تنها نیمی از سال را دربرمی گیرد و تعلل در این زمینه به زیان طرحهای عمرانی و در نهایت مردم خواهد بود.



عضو شورای اسلامی شهر کیلان وجود کابلهای نامناسب را دلیل قطعی برق مکرر این شهر دانست و افزود: علاوه بر سرقت، نبود کابلهای مناسب در سامانه های برق رسانی این شهر قطعی مکرر و نارضایتی مردم را درپی داشته است.



دیگر عضو شورای اسلامی شهر کیلان نیز در ادامه این مراسم عنوان کرد: سه سال پیش چاهی در شهر کیلان حفر شد اما از آنجایی که این چاه فاقد پوششهای بتنی لازم است بهره برداری از آن امکان پذیر نیست.



عبدالرضا حاجی اشرفی ادامه داد: تمامی امور مقدماتی طرح پوشش انهار کیلان به انجام رسیده اما اعتباری برای آغاز آن درنظر گرفته نمی شود و جهاد کشاورزی شهرستان دماوند خواستار پرداخت 30 درصد از مبالغ اجرایی پروژه یاد شده است.



این مسئول با اشاره به اقدامات اجرایی شورای اسلامی در تامین آب زراعی کیلان گفت: شورای اسلامی کیلان در راستای رفع معضل کمبود آب زراعی این شهر عملیات انتقال آب چاه مستقر در منطقه "کردر" را به شش نهر زراعی اجرایی کرد و امیدوارم طرح لوله گذاری 7.5 کیلومتری این روستا نیز در پی تامین بودجه در ادامه پروژه مذکور صورتی اجرایی به خود بگیرد.



مشکلات کیلان پیگیری می شود



بخشدار بخش مرکزی شهرستان دماوند از پیگیری معضلات یاد شده خبر داد و افزود: حضور پی در پی دکتر شاهرخ رامین در مناطق مختلف بخش مرکزی شهرستان دماوند نشان از اهمیت این مناطق برای مسئولان نظام مقدس جمهوری اسلامی است.



موسی بهرامی ادامه داد: تمامی معضلات کیلان از جمله تعیین تکلیف تصدی پست شهرداری این شهر از سوی بخشداری به فرمانداری ارجاع داده خواهد شد تا معضلات ناشی از این بلاتکلیفی گربانگیر مردم نشود.



این مسئول سامانبخشی مراکز درمانی این شهر را خواسته بحق مردم خواند و گفت: وجود معادن بسیار در حواشی کیلان و جاده ای خطرناک منتهی به این شهر توجیهی بر لزوم ایجاد مرکز فوریتهای پزشکی خواهد بود.

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وی بیان داشت: دیگر معضلات کیلان نظیر اجرای طرحهای لوله گذاری اراضی کشاورزی و تعیین زمینی جهت کاربری گورستانی از سوی بخشداری پیگیری خواهد شد که امیدوارم با رفع مشکلات یاد شده رضایت خاطر مردم این شهر فراهم آید.



ضرورت همکاری صاحبان معادن برای ساماندهی مراکز درمانی



نماینده مردم شهرستانهای دماوند و فیروزکوه طی سخنانی خاطرنشان کرد: حضور دائمی بخشدار بخش مرکزی شهرستان دماوند در مناطق مختلف این بخش باعث دلگرمی دیگر مسئولان و مردم شریف نواحی یاد شده است.



شاهرخ رامین ادامه داد: یکی از مباحث روز کیلان اجرای طرحهای شهرکهای مسکونی در حواشی این شهر است مردم و مسئولان آگاه باشند شاید مراحل احداث این مناطق مشکلاتی را بدنبال داشته باشد اما آینده ای روشن از همجواری با این نواحی در انتظار کیلان خواهد بود.



این مسئول خواستار همکاری صاحبان معادن فعال حواشی کیلان برای ساماندهی یک مرکز درمانی مناسب شد و افزود: خوشبختانه معادن بسیاری در اطراف کیلان وجود دارد و ایجاد و تجهیز مرکزی بهداشتی برای عرضه خدمات اورژانسی به هنگام بروز حوادث کاری برای صاحبان این معادن هزینه ای چندانی را بدنبال نخواهد داشت از این رو تشکیل نشستی با مراکز یاد شده در این خصوص به سود منطقه، کارگران و مردم است.



وی با اشاره به معضلات ناشی از کمبود منابع آب در کیلان اظهار داشت: با احداث سد "تارود" که مراحل اجرایی خود را در آینده ای نزدیک آغاز خواهد کرد چشمه ساران، سفره های زیرزمینی و منابع آبی دشت همند کیلان دوباره احیا خواهد شد.



شاهرخ رامین ادامه داد: علاوه بر این اختصاص پنج میلیون مترمکعب آب که با مساعدت ریاست جمهوری و مسئولان آب منطقه ای استان تهران حاصل شده می تواند نیاز کشاورزی این شهر و مناطق اطراف آن را تامین کند.



این مسئول خواستار ساماندهی چاه های غیرضروری دشت همند کیلان شد و افزود: بر اساس یک فناوری پیشرفته که مراحل آزمایشی نمونه هایی از آن در دیگر نقاط کشور در حال پیگیری است می توان آب فصول بارندگی را توسط مواد سوپر جاذب در دل خاک حفظ و در زمان آبیاری مورد استفاده قرار داد.



وی بیان داشت: با استفاده از این فناوری روز جهان می بایست در قالب گفتمانی که منطق بر آن حکمفرما است از تک تک اماکن ویلایی درخواست کرد تا چاه های خود را بسته نگه دارند و با این روش منابع آب محدود دشت همند کیلان ساماندهی و برای سالیان مدید مورد استفاده بهینه قرار گیرد.



کیلان دوباره آباد می شود



نماینده مردم شهرستانهای دماوند و فیروزکوه پیرامون سد "وادان" نیز عنوان کرد: برای تداوم روند احداث سد وادان مقرر شد تا کاربری این سازه خاکی از محلی جهت تامین آب زراعی به دریاچه ای گردشگری تغییر وضعیت پیدا کند.



این مسئول پیرامون مزایای تغییر کاربری مذکور گفت: این تغییر کاربری به ابقای سازمان آب منطقه ای استان تهران تحت عنوان مجری طرح و متعاقبا آبگیری این سازه خاکی در آینده ای نزدیک خواهد انجامید.



رامین با بیان اینکه کیلان آباد خواهد شد، خاطرنشان کرد: با استعانت از درگاه پروردگار، به شرط همت و حضور تمامی مردم، شهر زیبا و تاریخی کیلان در سایه اقدامات انجام گرفته بار دیگر رونق خود را باز خواهد یافت.

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گزارش: مهدی علمداری

