به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی جمعه شب به همراه غلامحسین زارعی نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی با حضور در روستاهای شورکی، انبارک و خیاری از توابع بخش مرکزی شهرستان، ضمن دیدار و گفت‌وگو با مردم و مسئولان محلی، مسائل و مطالبات این روستاها را مورد بررسی قرار داد.

فرماندار تنگستان در بازدید از روستای شورکی با اشاره به ضرورت توجه عادلانه به روستاهای شهرستان اظهار کرد: عدالت در توزیع اعتبارات میان روستاها یکی از رویکردهای اصلی مدیریت شهرستان است و تلاش می‌کنیم منابع و اعتبارات بر اساس نیازها و ظرفیت‌های هر منطقه اختصاص یابد.

وی با تقدیر از تلاش‌های نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی و استاندار بوشهر گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده، اعتبارات قابل توجهی از محل منابع ملی برای شهرستان جذب شده و این روند با جدیت ادامه خواهد داشت.

فرماندار تنگستان همچنین از پیگیری و اختصاص اعتبار برای طرح جامع هادی روستای شورکی خبر داد و افزود: حل مشکل آنتن‌دهی، مشکلات زمین ورزشی و دیگر مطالبات مطرح‌شده از سوی مردم نیز در دستور کار قرار دارد.

سلیمانی در ادامه با تأکید بر رویکرد مردم‌محور مدیریت شهرستان تصریح کرد: طرف ما مردم هستند و در کنار مردم خواهیم بود و برای حل مشکلات روستاها از هیچ کوشش و تلاشی دریغ نخواهیم کرد.

فرماندار تنگستان در روستای انبارک نیز با اشاره به ظرفیت‌های این روستا، از اختصاص اعتبار برای طرح هادی خبر داد و گفت: موضوع تعویض چمن مصنوعی و ساماندهی و روشنایی مسیر منتهی به گلزار شهدای روستا پیگیری میشود.

افتتاح یا عملیات اجرایی ۴۰۲ پروژه هفته دولت

سلیمانی در بخش دیگری از این بازدید با اشاره به پروژه‌های هفته دولت در شهرستان اظهار کرد: در هفته دولت امسال، ۴۰۲ پروژه با اعتباری بالغ بر ۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان در تنگستان افتتاح یا عملیات اجرایی آنها آغاز شد که نشان‌دهنده حجم قابل توجه فعالیت‌های عمرانی و اقتصادی در شهرستان است.

وی افزود: تنگستان در مجموع اعتبارات پروژه‌های هفته دولت، رتبه نخست استان بوشهر و از نظر تعداد پروژه‌ها رتبه دوم استان را به خود اختصاص داده است؛ این عملکرد در مدت حدود شش ماه و در شرایط خاص کشور و دوران جنگی محقق شده است.

فرماندار تنگستان با قدردانی از استاندار بوشهر، نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی و مجموعه دستگاه‌های اجرایی شهرستان گفت: بخش قابل توجهی از این اعتبارات از منابع ملی تأمین شده و حاصل پیگیری و همکاری مجموعه مدیریتی استان و شهرستان است.

سلیمانی در روستای خیاری نیز با اشاره به پروژه تعریض وبهسازی جاده بین روستایی گفت: برای این مسیر در سال گذشته اعتبار اختصاص یافت و امسال نیز اعتبار لازم پیش‌بینی شده است و امیدواریم با تکمیل عملیات، این مطالبه مردم روستا به سرانجام برسد.

وی خاطرنشان کرد: توسعه و آبادانی روستاهای تنگستان با مشارکت مردم و همراهی شوراها، دهیاران و دستگاه‌های اجرایی دنبال می‌شود و مدیریت شهرستان خود را موظف به پیگیری مطالبات مردم و کوشش برای رفع مشکلات آنان می‌داند.