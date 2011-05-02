اهداف جامع شهری در طرح استقبال از بهار شمال تهران تحقق یافت

احسان الله شریفی در جریان بازدید از طرحهای عمران شهری همزمان با اتمام اجرای طرح استقبال از بهار، در گفتگو با خبرنگار مهر در شمیرانات افزود: طرح استقبال از بهار امسال همانند سالهای گذشته در مناطق 22 گانه با چشم انداز بهبود محیط شهری به ویژه در محلات و معابر نمونه، از ابتدای اسفند ماه سال گذشته تا پایان فروردین 90 با موفقیت اجرا شد و رضایتمندی شهروندان در این طرح، به عنوان هدف اصلی سر لوحه فعالیتهای شهرداری قرار داشت.

وی با اشاره به تلاشهای پیگیر و مستمر در معاونتهای مختلف شهرداری منطقه یک برای اجرای هر چه بهتر این طرح در نواحی دهگانه شمال تهران تصریح کرد: انجام عملیات روکش آسفالت و لکه گیری معابر نواحی با بیش از 17 هزار تن آسفالت، 6 هزار و 950 متر مربع پیاده روسازی، تعویض و مرمت بیش از یک هزار و 400 مورد سنگدال، مرمت 627 پل فلزی، بیش از 13 هزار و 950 متر مربع گلکاری در میادین و بوستان ها، پاکسازی و لایروبی 36 هزار و 550 متر از انهار و کانالهای منطقه، 81 مورد آذین بندی و نورپردازی معابر، میادین و ابنیه، رنگ آمیزی بیش از 297 هزار متر از جداول و... از اهم اقدامات معاونتهای فنی و عمرانی و امور شهری و فضای سبز منطقه در دو ماه اجرای طرح استقبال از بهار است.

شریفی از اجرای برنامه های متنوع فرهنگی و اجتماعی در سطح منطقه درقالب طرح استقبال از بهار خبر داد و افزود: برنامه هایی چون طرح بهار مساجد به منظور نظافت و آراستگی مساجد در آغاز سال جدید، اجرای طرح سفره طبیعت، بازدید از خانواده معظم و معزز شهدا، رسیدگی به مستمندان ونیازمندان، برگزاری مسابقات ورزشی در تعطیلات نوروزی، برپایی ایستگاههای آموزش شهروندی و تورهای گردشگری و فرهنگی برای شهروندان در این مدت اجرا شد.

وی خاطر نشان کرد: طرح استقبال از بهار در سال جاری نسبت به زمان مشابه در سال قبل، از مزیت های ویژه ای برخوردار است به گونه ای که در سال جاری افزون بر اجرای این طرح در محور و محله نمونه و مستعد، ارتقای کمی و کیفی خدمات شهری در تمامی محلات 26 گانه اجرا شد.