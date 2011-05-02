به گزارش خبرگزاری مهر، در تازه ترین رده بندی برترین تنیسورهای مرد جهان که امروز دوشنبه از سوی اتحادیه تنیس بازان حرفه‌ای اعلام شد رافائل نادال اسپانیایی همچنان در صدر قرار دارد.

در این رده بندی، بعد از نادال که با 11915 امتیاز در صدر جای دارد، نواک جوکوویچ صربستانی با 9710 امتیاز در جایگاه دوم قرار دارد. این در حالی است که جوکوویچ روز یکشنبه در رقابت های اوپن صربستان با شکست "فیلیسیانو لوپز" پنجمین عنوان قهرمانی متوالی اش در این فصل را کسب کرد و رکورد پیروزی های متوالی بدون شکست خود را به عدد 27 رساند. راجر فدرر شماره یک پیشین جهان هم با 8690 امتیاز در جایگاه سوم ایستاده است.

پیش از این انتظار می رفت نمایش موفق جوکوویچ در رده بندی جهانی تاثیر داشته باشد اما این اتفاق رخ نداد و در بین 10 تنیسور برتر جهان تنها یک جابجایی صورت گرفت و طی آن "نیکلاس آلماگرو" اسپانیایی یک پله صعود کرد و جای "گال مونفیس" را در رده نهم گرفت.

جدیدترین رده بندی 10 تنیسور برتر جهان (عددهای داخل پرانتز رتبه قبلی تنیسورهاست):

1- (1) رافائل نادال، اسپانیا، 11915 امتیاز

2- (2) نواک جوکوویچ، صربستان 9710 امتیاز

3- (3) راجر فدرر، سوئیس، 8690 امتیاز

4- (4) اندی ماری، بریتانیا، 5815 امتیاز

5- (5) رابین سودرلینگ، سوئد، 5235 امتیاز

6- (6) داوید فرر، اسپانیا، 4330 امتیاز

7- (7) توماس بردیچ، جمهوری چک، 3900 امتیاز

8- (8) یورگن ملزر، اتریش، 3055 امتیاز

9- (10) نیکلاس آلماگرو، اسپانیا، 2735 امتیاز

10- (9) گال مونفیس، فرانسه، 2690 امتیاز