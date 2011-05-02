آخرین اطلاعات و اخبار نمایشگاه کتاب در رادیو

به گزارش خبرگزاری مهر، رادیو هم‌زمان با افتتاح نمایشگاه کتاب، بزرگترین رویداد مهم فرهنگی کشور را در همه سطوح پوشش می‌دهد.بر این اساس، شبکه‌های رادیویی از زمان شروع تا اختتامیه نمایشگاه کتاب 44 عنوان برنامه برگزیده مرتبط را به مدت 9055 دقیقه پخش می‌کنند.



جدول پخش شبکه‌های رادیویی در زمان برگزاری نمایشگاه کتاب به شرح ذیل است:



-شبکه فرهنگ: جشن کتاب،هفت اقلیم،بامداد فرهنگی،هفت کوچه،یک صبح تازه،ققنوس،فرهنگ و جامعه،از واژه تا صدا



-شبکه ایران: بهشت کتاب،چراغستان



-شبکه ورزش: صبح ورزش،ورزش در خانواده،عصر بهاری،یک مصاحبه یک سرود



-شبکه معارف: صدای کتاب،عطر زندگی،خانه مهر



شبکه گفت‌وگو: ویژه هفته کتاب،برداشت هفتم،بدون خط خوردگی



-شبکه قرآن: سخن تازه،صبح ایمان،کلام روشن



-شبکه سلامت: ترویج فرهنگ مطالعه



-شبکه صدای آشنا: در 21 برنامه زنده یک ساعته در 3 کانال



-شبکه جوان: صدای کاغذی،کافه رادیو،مثلث،جوان ایرانی سلام



-شبکه تهران: همسایه سلام،خانه آبی،بحث روز



شبکه ایران صدا:جشن کتاب،آیتم ویژه،کتاب گویای نظری بر اقتصاد اسلامی،کتاب گویای شاهنامه فردوسی،کتاب گویای داستان اندیشه ایرانی،نقد و نظر،گفت‌وگوی علمی،مناظره اقتصادی



-شبکه اقتصاد: یک استکان چای داغ،بازار خبر